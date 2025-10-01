Migren tedavisi felakete dönüştü! Tek gözü kapanan kadın yaşadıklarını anlattı: “Nadir de olsa…”

Yıllardır kronik migren tedavisi için botoks kullanan Augustü, yaşadığı talihsiz deneyimi bir dizi videoda takipçileriyle paylaştı. Videoda esprili bir dille, 'Kötü bir gün geçiriyor musunuz? Bahse girerim benimki daha kötü' diyen August, sol göz kapağının günlerdir kapalı olduğunu ve doktoruna göre bu durumun üç aya kadar sürebileceğini söyledi. August'ın videosu kısa sürede büyük ilgi gördü ve izleyicilerden hem destek hem de tavsiyeler yağdı. Bazıları, 'Sadece gözünü kapat ve hayatına devam et, göz bandı takabilirsin' gibi önerilerde bulundu. August'ın botoks tedavisi, kronik migrenlerini hafifletmek için yapılmıştı, ancak beklenmedik bir komplikasyonla karşılaştı. Detaylara girmeyen August, uygulamanın kendi nöroloğu tarafından yapıldığını belirtti. İzleyiciler, enjeksiyonun göz kapağını kaldıran kası hedef almış olabileceğini ve geçici felce yol açmış olabileceğini öne sürdü. Uzmanlar, August'ın yaşadığı durumun 'pitoz' olarak adlandırıldığını, yani göz kapağı düşüklüğünün botoksun nadir görülen yan etkilerinden biri olduğunu belirtiyor. Botoksun göz kapağını kaldıran kasları zayıflatması sonucu göz kapağı kısmen veya tamamen kapanabiliyor. Dr. Alan Matarasso, 'Enjeksiyondan sonra kişinin öne eğilmemesi, uzanmaması gerekir; aksi takdirde ilaç, hedeflenmeyen bir kası etkileyebilir ve nadir de olsa bu komplikasyon ortaya çıkabilir' dedi. Pitoz genellikle geçici olup, botoksun etkisi geçtikçe iki ila altı hafta içinde düzeliyor. Doktorlar, etkilenen kası sıkılaştırmak ve göz kapağını kaldırmak için göz damlası kullanmayı öneriyor. Bazı uzmanlar ise göz kapağının nazikçe masaj yapılmasını tavsiye ediyor ancak, bunun mutlaka profesyonel kontrol altında yapılması gerektiği vurgulanıyor. Botoks uygulmasında yanlış kas veya yanlış bölgeye yapılan enjeksiyon, göz çevresindeki kasları zayıflatabilir ve göz kapağı düşüklüğüne yol açabilir. Dr. Nelson, 'Böylesi ciddi yan etkiler nadirdir; deneyimli uygulayıcılarda hastaların %1'inden azında tam göz kapağı kapanması görülebilir. Daha sık rastlanan etkiler ise hafif estetik sorunlar, asimetrik sonuçlar veya fazla kalkık kaşlar gibi durumlardır. Zaman en iyi çözümdür. Botoks etkisi geçtikçe göz kapağı eski haline dönecektir' diyerek durumu özetledi.