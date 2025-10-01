  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Migren tedavisi felakete dönüştü! Tek gözü kapanan kadın yaşadıklarını anlattı: “Nadir de olsa…”

Migren tedavisi felakete dönüştü! Tek gözü kapanan kadın yaşadıklarını anlattı: “Nadir de olsa…”

Sosyal medyada paylaştığı bir video ile gündeme gelen Lydia August, başarısız bir botoks uygulaması sonrası tek gözünün kapanmasıyla viral oldu.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 14:08
Migren tedavisi felakete dönüştü! Tek gözü kapanan kadın yaşadıklarını anlattı: Nadir de olsa…

Yıllardır kronik migren tedavisi için botoks kullanan Augustü, yaşadığı talihsiz deneyimi bir dizi videoda takipçileriyle paylaştı. Videoda esprili bir dille, "Kötü bir gün geçiriyor musunuz? Bahse girerim benimki daha kötü" diyen August, sol göz kapağının günlerdir kapalı olduğunu ve doktoruna göre bu durumun üç aya kadar sürebileceğini söyledi.

Migren tedavisi felakete dönüştü! Tek gözü kapanan kadın yaşadıklarını anlattı: Nadir de olsa…

August'ın videosu kısa sürede büyük ilgi gördü ve izleyicilerden hem destek hem de tavsiyeler yağdı. Bazıları, "Sadece gözünü kapat ve hayatına devam et, göz bandı takabilirsin" gibi önerilerde bulundu.

Migren tedavisi felakete dönüştü! Tek gözü kapanan kadın yaşadıklarını anlattı: Nadir de olsa…

August'ın botoks tedavisi, kronik migrenlerini hafifletmek için yapılmıştı, ancak beklenmedik bir komplikasyonla karşılaştı. Detaylara girmeyen August, uygulamanın kendi nöroloğu tarafından yapıldığını belirtti. İzleyiciler, enjeksiyonun göz kapağını kaldıran kası hedef almış olabileceğini ve geçici felce yol açmış olabileceğini öne sürdü.

Migren tedavisi felakete dönüştü! Tek gözü kapanan kadın yaşadıklarını anlattı: Nadir de olsa…

Uzmanlar, August'ın yaşadığı durumun "pitoz" olarak adlandırıldığını, yani göz kapağı düşüklüğünün botoksun nadir görülen yan etkilerinden biri olduğunu belirtiyor. Botoksun göz kapağını kaldıran kasları zayıflatması sonucu göz kapağı kısmen veya tamamen kapanabiliyor.

Migren tedavisi felakete dönüştü! Tek gözü kapanan kadın yaşadıklarını anlattı: Nadir de olsa…

Dr. Alan Matarasso, "Enjeksiyondan sonra kişinin öne eğilmemesi, uzanmaması gerekir; aksi takdirde ilaç, hedeflenmeyen bir kası etkileyebilir ve nadir de olsa bu komplikasyon ortaya çıkabilir" dedi.

Migren tedavisi felakete dönüştü! Tek gözü kapanan kadın yaşadıklarını anlattı: Nadir de olsa…

Pitoz genellikle geçici olup, botoksun etkisi geçtikçe iki ila altı hafta içinde düzeliyor.

Migren tedavisi felakete dönüştü! Tek gözü kapanan kadın yaşadıklarını anlattı: Nadir de olsa…

Doktorlar, etkilenen kası sıkılaştırmak ve göz kapağını kaldırmak için göz damlası kullanmayı öneriyor. Bazı uzmanlar ise göz kapağının nazikçe masaj yapılmasını tavsiye ediyor ancak, bunun mutlaka profesyonel kontrol altında yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Migren tedavisi felakete dönüştü! Tek gözü kapanan kadın yaşadıklarını anlattı: Nadir de olsa…

Botoks uygulmasında yanlış kas veya yanlış bölgeye yapılan enjeksiyon, göz çevresindeki kasları zayıflatabilir ve göz kapağı düşüklüğüne yol açabilir.

Migren tedavisi felakete dönüştü! Tek gözü kapanan kadın yaşadıklarını anlattı: Nadir de olsa…

Dr. Nelson, "Böylesi ciddi yan etkiler nadirdir; deneyimli uygulayıcılarda hastaların %1'inden azında tam göz kapağı kapanması görülebilir. Daha sık rastlanan etkiler ise hafif estetik sorunlar, asimetrik sonuçlar veya fazla kalkık kaşlar gibi durumlardır. Zaman en iyi çözümdür. Botoks etkisi geçtikçe göz kapağı eski haline dönecektir" diyerek durumu özetledi.