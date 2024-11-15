CANLI YAYIN BİLGİSİ | Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta? Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda?

Efsane ağır siklet şampiyonu Mike Tyson, Youtuber Jake Paul ile karşılaşacak. Dünyanın bir çok ülkesinden sporseverlerin takip edeceği mücadelede geri sayım başladı. Canlı izle araştırmalarını sürdüren ilgililer ekran başında yerlerini alıyor. Birbirlerine meydan okuyan iki rakip mücadele öncesi karşı karşıya geldiklerinde olduça gerildi. Canlı yayınla ilgili "Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda?" sorusuna yöneldi. Peki; Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü, nereden izlenir? İşte, detaylar...