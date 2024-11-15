  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

CANLI YAYIN BİLGİSİ | Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta? Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda?

Efsane ağır siklet şampiyonu Mike Tyson, Youtuber Jake Paul ile karşılaşacak. Dünyanın bir çok ülkesinden sporseverlerin takip edeceği mücadelede geri sayım başladı. Canlı izle araştırmalarını sürdüren ilgililer ekran başında yerlerini alıyor. Birbirlerine meydan okuyan iki rakip mücadele öncesi karşı karşıya geldiklerinde olduça gerildi. Canlı yayınla ilgili "Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda?" sorusuna yöneldi. Peki; Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü, nereden izlenir? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 15.11.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 21:40
CANLI YAYIN BİLGİSİ | Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta? Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda?

Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda, nereden izlenir, şifresiz mi gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Şampiyon Tyson'ın karşılaşma öncesi Paul'a tokat atması bugünün en çok öne çıkan haberleri arasında yer aldı. Peki; Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, maçın Türkiye saati...

CANLI YAYIN BİLGİSİ | Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta? Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda?

MİKE TYSON'DAN MEYDAN OKUMA!

Boks maçı öncesi bir araya getirilen Mike Tyson ve Jake Paul oldukça gerildi. Tyson'ın tokat attığı görülürken daha sonra yaptığı açıklamada Jake Paul'un ayağına bastığını bu sebeple karşılık verdiğini söyledi.

CANLI YAYIN BİLGİSİ | Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta? Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda?

MİKE TYSON - JAKE PAUL BOKS MAÇI NE ZAMAN?

Mike Tyson - Jake Paul maçı Türkiye saati ile 16 Kasım saat 04.00'te gerçekleşecek. NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek boks maçı dijital platformdan takip edilecek.

CANLI YAYIN BİLGİSİ | Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta? Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda?

MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mike Tyson - Jake Paul boks maçı Netflix üzerinden canlı takip edilecek.

CANLI YAYIN BİLGİSİ | Mike Tyson - Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta? Mike Tyson - Jake Paul maçı hangi kanalda?

KURALLAR BELLİ OLDU

Rakiplerin birbirlerini nakavt etmelerine izin verilecek maçta 2 dakikalık 2 tur izlenecek. Başlık kullanılmayacak maçta eldiven 14 oz ağırlığında olacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA