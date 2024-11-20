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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

Yeni yıla kısa bir süre kala Milli Piyango 2025 büyük ikramiyesi belli oldu. Yılbaşı klasiği olan çekiliş 31 Aralık 2024 gecesi gerçekleşecek ve büyük ikramiye bir talihlinin olacak. Bu yıl toplam ikramiye tutarı 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak duyuruldu. Çeyrek, yarım ve tam biletlerin kazanacağı gecede Şanslı numaralara sahip olmak isteyen vatandaşlar bu yıl ki büyük ikramiye tutarını araştırıyorlar. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, yılbaşı çekilişi Çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 20.11.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:03
MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

Yeni yıla sayılı günler kala Milli Piyango 2025 büyük ikramiye tutarı gündeme geliyor. Her yıl olduğu bu sene de 31 Aralık gecesi talihli isimlerin kazanacağı çekiliş için biletlerini alacak vatandaşlar bilet fiyatlarını bekliyor. Peki, yılbaşı çekilişi Çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar? İşte Milli Piyango büyük ikramiye tutarı

MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. İkramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 3 MİLYAR 499 MİLYON 50 BİN TL
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2024 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

ÇEYREK, YARIM VE TAM MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI
Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerde ve Milli Piyango Online'da satışa sunuldu. Oyunseverler, yılbaşı biletlerini online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve bayilerden satın alabilirler

MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

BİLET FİYATLARI

Çeyrek 150 TL

Yarım 300 TL

Tam 600 TL olarak belirlendi.

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