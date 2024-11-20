Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar?

Yeni yıla kısa bir süre kala Milli Piyango 2025 büyük ikramiyesi belli oldu. Yılbaşı klasiği olan çekiliş 31 Aralık 2024 gecesi gerçekleşecek ve büyük ikramiye bir talihlinin olacak. Bu yıl toplam ikramiye tutarı 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak duyuruldu. Çeyrek, yarım ve tam biletlerin kazanacağı gecede Şanslı numaralara sahip olmak isteyen vatandaşlar bu yıl ki büyük ikramiye tutarını araştırıyorlar. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, yılbaşı çekilişi Çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar? İşte detaylar