Milyoner'de soruldu! Osmanlı Devleti'nde Behire Hakkı, kadınların meslek öğrenmeleri için adı Türk Kadınları şeklinde başlayıp hangisiyle biten bir okul kurulmuştur?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 1 Aralık Pazar günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Osmanlı Devleti'nde Behire Hakkı, kadınların meslek öğrenmeleri için adı Türk Kadınları şeklinde başlayıp hangisiyle biten bir okul kurulmuştur? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 01.12.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 22:01