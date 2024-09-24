MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 24 Eylül Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm izle

Ekranları en sevilen ve en çok izlenen gündüz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni haftanın ilk gününde de kaldığı yerden devam ediyor. Son yayınlanan bölümlerinde 18 yıllık Hatice Musaoğlu cinayetini aydınlatan Müge Anlı yeni haftaya hızlı bir başlangıç yaptı. 5 çocuk babası Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü ele alındı. İşte, Müge Anlı yeni bölüm canlı izle ekranı haberin devamında...