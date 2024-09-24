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MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 24 Eylül Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm izle

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 10:00'da ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı haftanın ikinci gününde kaldığı yerden devam ediyor. Fili meçhul cinayetlerin ve esrarengiz kayıpların arkasındaki sır perdesinin aralandığı programda alanında uzmanlarla çalışılıyor. Programın sıkı takipçileri yeni bölümleri kaçırmadan izleyebilmek için bugün Müge Anlı canlı izle ekranını araştırıyor. İşte, 24 Eylül Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı HD izle ekranı...

Giriş Tarihi: 24.09.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 08:53
MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 24 Eylül Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm izle

Ekranları en sevilen ve en çok izlenen gündüz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni haftanın ilk gününde de kaldığı yerden devam ediyor. Son yayınlanan bölümlerinde 18 yıllık Hatice Musaoğlu cinayetini aydınlatan Müge Anlı yeni haftaya hızlı bir başlangıç yaptı. 5 çocuk babası Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü ele alındı. İşte, Müge Anlı yeni bölüm canlı izle ekranı haberin devamında...

MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 24 Eylül Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm izle

24 EYLÜL PAZARTESİ MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü bugün 10:00'da canlı yayınla ATV ekranlarında!

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 24 Eylül Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm izle

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?
Müge Anlı, 18 yıllık gizemli kayıp olayını bir haftada çözdü. Hatice Musaoğlu'nun kaybolmasıyla ilgili olarak oğlu Aydın Musaoğlu, tutarsız ifadelerinden dolayı gözaltına alındı. Yapılan sorgunun ardından annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Nevin Musaoğlu da gözaltına alındı. Ayrıca, Aybeniz Top stüdyoda dinletilen ses kayıtlarını kabul etmesine rağmen mesajları kendisinin atmadığını söyledi.

MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 24 Eylül Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm izle

Cengiz Karademir'in şüpheli ölümü, Müge Anlı'nın programında gündem oldu. 5 çocuk babası olan Cengiz Karademir, Gaziantep'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Olayın ardında, aile içi gerilimler ve cinayet şüpheleri bulunuyor.

MÜGE ANLI CANLI HD İZLE | 24 Eylül Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölüm izle
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