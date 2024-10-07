Mutfaktaki gizli tehlikeye dikkat! Severek kullanıyoruz ancak enfeksiyona neden oluyormuş…

Kahve içmek birçok insan için keyif verici olabilir. Mutfaklarda bulunan kahve makinesi ise bu keyif verici anı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Kahve makineleri her ne kadar kullanışlı olsalar da bazı tehlikeli yanları da vardır. Konu ile ilgili konuşan uzmanlar kahve makinesi genel sağlığımızı ve özellikle de bağırsak sağlığımızı olumsuz etkileyeceğini ifade ettiler. Peki, nasıl? İşte detaylar…