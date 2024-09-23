NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA HABERİ: Yeni itiraf: Amca Salim ve Narin’in annesi... Narin Güran’ın katili kim, neden öldürüldü?

Narin Güran cinayeti son dakika haberleri ile ülke gündemini meşgul ediyor. Korkunç olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen bir türlü aydınlatılamayan cinayette sır perdesi aralandı. Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın (8) cansız bedeninin dereye taşıdığını daha önce itiraf eden ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar yeni bir ifade verdi. Küçük Narin'in neden vahşi bir cinayete kurban gittiği ve anne Yüksel Güran'ın neden sessiz kaldığı ile ilgili merak edilen sorular aydınlığa kavuştu. Peki; Narin'in katili kim, neden öldürüldü? İşte, detaylar...