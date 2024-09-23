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NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA HABERİ: Yeni itiraf: Amca Salim ve Narin'in annesi... Narin Güran'ın katili kim, neden öldürüldü?

Narin Güran cinayeti son dakika haberleri ile ülke gündemini meşgul ediyor. Korkunç olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen bir türlü aydınlatılamayan cinayette sır perdesi aralandı. Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın (8) cansız bedeninin dereye taşıdığını daha önce itiraf eden ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar yeni bir ifade verdi. Küçük Narin'in neden vahşi bir cinayete kurban gittiği ve anne Yüksel Güran'ın neden sessiz kaldığı ile ilgili merak edilen sorular aydınlığa kavuştu. Peki; Narin'in katili kim, neden öldürüldü? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 23.09.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:16
NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA HABERİ: Yeni itiraf: Amca Salim ve Narin’in annesi... Narin Güran’ın katili kim, neden öldürüldü?

Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar, vicdan azabı çektiğini söyleyerek yeniden ifade verdi. Cinayete ilişkin detayları anlatan Bahtiyar, "Cesedi ben ve Salim birlikte battaniyenin içine sardık, daha sonra bana ait olan ahırda çuvalın içine koydum. Salim'in uyarısıyla Narin'in kapı önündeki terliklerini de çuvala attım." dedi. Türkiye'nin koştuğu vahşi cinayette Narin Güran öldürülme sebebi ile ilgili araştırmalar sürerken Nevzat Bahtiyar her şeyi itiraf etti. Peki, Narin Güran neden öldürüldü, katili kim? İşte, Narin Güran son dakika gelişmeler...

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA HABERİ: Yeni itiraf: Amca Salim ve Narin’in annesi... Narin Güran’ın katili kim, neden öldürüldü?

Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan, 8 Eylül günü cansız bedeni mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 12 kişi arasında yer alan ve daha önce verdiği ifadede Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, tutuklu bulunduğu cezaevine yazdığı dilekçe adliyede ifade vermek istediğini bildirdi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA HABERİ: Yeni itiraf: Amca Salim ve Narin’in annesi... Narin Güran’ın katili kim, neden öldürüldü?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: NEVZAT BAHTİYAR'DAN YENİ İFADE!

Salim Güran'dan cesedi alarak dereye götürdüğünü aktaran tutuklu Nevzat Bahtiyar yeniden ifade verdi. SABAH'ın ulaştığı ifadede amca Salim ile anne Yüksel arasında cinsel ilişki yaşandığı bunu gören Narin'i Salim'in öldürdüğü iddia ediliyor.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA HABERİ: Yeni itiraf: Amca Salim ve Narin’in annesi... Narin Güran’ın katili kim, neden öldürüldü?

"NARİN'İ SALİM GÜRAN ÖLDÜRDÜ!"

Anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran'ı suçlayan zanlı "Salim Güran bana "Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm, artık sende benim suç ortağımsın, bu olaya tanık oldun dolayısıyla bunu yok edeceksin, yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırırım ve kafasına sıktırırım, bunu yok et ve sonrasında da 200 bin lira para veririm" dedi.

Daha önce SAlim'in kendisine cesedi getirdiğini aktaran Bahtiyar, eve gidip küçük kızı yerde hareketsiz yatarken gördüğünü ve cesedi oradan aldığını itiraf etti:

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA HABERİ: Yeni itiraf: Amca Salim ve Narin’in annesi... Narin Güran’ın katili kim, neden öldürüldü?

SALİM BENİ NARİN'İN EVİNE ÇAĞIRDI
Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos günü saat 15.08'de Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aradığını aktaran Bahtiyar, daha sonra Salim de kendisini ağabeyi Narin babası Arif Güran'ın evinin bulunduğu tepeden seslenerek, yanına çağırdığını söyledi.

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