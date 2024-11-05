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O TARİHTE SONA ERİYOR! Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman, bu ay yatacak mı?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte, aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu ödemeler, hanedeki kişi başına düşen gelir tutarı ve çocuk sayısına göre belirleniyor. Her ay hesaplara yatırılan ödemelerin Haziran 2024'te sona ermesi planlanırken söz konusu program bir süre daha uzatıldı. Takvimde programın bitiş süresi için işaret edilen tarih yaklaştıkça araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman sona eriyor, son ödeme tarihi nedir? Kasım 2024 aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 05.11.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 08:01
O TARİHTE SONA ERİYOR! Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman, bu ay yatacak mı?

Yıl sonuna yaklaştıkça aile destek ödemelerinin bitiş tarihi merak edilmeye başladı. Hane içindeki kişi başına düşen gelire göre belirlenen program kapsamında ihtiyaç sahibi aileler 12 aylık süre ile desteklenmiş olup, programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti. Peki, Aile destek ödemeleri bitti mi, ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, uzatıldı mı? İşte, detaylar...

O TARİHTE SONA ERİYOR! Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman, bu ay yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KASIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Ödemelerinin, 15 Kasım'a kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

O TARİHTE SONA ERİYOR! Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman, bu ay yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek."

O TARİHTE SONA ERİYOR! Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman, bu ay yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYINDA SONA ERİYOR!

Başkan Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında söz konusu ödemeler Aralık ayında son kez hesaplarda olacak.

O TARİHTE SONA ERİYOR! Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman, bu ay yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

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