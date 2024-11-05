O TARİHTE SONA ERİYOR! Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman, bu ay yatacak mı?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte, aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu ödemeler, hanedeki kişi başına düşen gelir tutarı ve çocuk sayısına göre belirleniyor. Her ay hesaplara yatırılan ödemelerin Haziran 2024'te sona ermesi planlanırken söz konusu program bir süre daha uzatıldı. Takvimde programın bitiş süresi için işaret edilen tarih yaklaştıkça araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman sona eriyor, son ödeme tarihi nedir? Kasım 2024 aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, merak edilen detaylar…