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ÖGG SINAVI NE ZAMAN? 111. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hangi tarihte, saat kaçta, başvuru şartları ne?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı ile ilgili bir kılavuz yayınladı. Ağustos ayında gerçekleşen sınavın ardından, sıradaki ÖGG sınavının tarihi merakla bekleniyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılması gereken bu sınavın detayları internet aramalarında yoğun ilgi görüyor. Peki, 111. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman düzenlenecek ve kimler başvuru yapabilir?

Giriş Tarihi: 05.10.2024 20:04 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 20:04
ÖGG SINAVI NE ZAMAN? 111. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hangi tarihte, saat kaçta, başvuru şartları ne?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavını 25 Ağustos'ta gerçekleştirdi. Bu sınava katılamayan adaylar, bir sonraki ÖGG sınavının tarihini merak ediyor. Güvenlik görevlisi istihdamı, sitelerden hastanelere, konser ve tiyatro etkinliklerinden okullara, bankalara ve alışveriş merkezlerine kadar pek çok alanda büyük ilgi görüyor. İşte, 2024 11. Dönem ÖGG sınavı ile ilgili detaylar haberin devamında...

ÖGG SINAVI NE ZAMAN? 111. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hangi tarihte, saat kaçta, başvuru şartları ne?

111. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim günü saat 10:00'da gerçekleştirilecekç

ÖGG SINAVI NE ZAMAN? 111. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hangi tarihte, saat kaçta, başvuru şartları ne?

111. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Adayların sınav soru ve cevapları 22 Ekim'de kamuoyuna paylaşılacak. Sınav sonuçları ise 8 Kasım 2024 tarihinde ilan edilecek.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN? 111. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hangi tarihte, saat kaçta, başvuru şartları ne?

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN? 111. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı hangi tarihte, saat kaçta, başvuru şartları ne?
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