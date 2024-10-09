ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ: 9 Ekim MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, TBMM’den geçti mi, rotasyon var mı?

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve içeriği son gelişmeleriyle takip ediliyor. Geçtiğimiz yasama döneminde birinci bölümündeki maddeler üzerinde Meclis'te görüşmeler tamamlanmıştı. Yeni dönemde TBMM'de kanun teklifiyle ilgili 3 madde daha onaylandı. Öğretmenlerin hak ve sorumluluklarıyla ilgili düzenlemeleri, öğretmene yönelik şiddete cezaları kapsayacak teklif tüm maddelerinin onaylanmasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, Meclis'ten geçti mi, rotasyon gelecek mi?