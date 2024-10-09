  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ: 9 Ekim MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, TBMM'den geçti mi, rotasyon var mı?

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve içeriği son gelişmeleriyle takip ediliyor. Geçtiğimiz yasama döneminde birinci bölümündeki maddeler üzerinde Meclis'te görüşmeler tamamlanmıştı. Yeni dönemde TBMM'de kanun teklifiyle ilgili 3 madde daha onaylandı. Öğretmenlerin hak ve sorumluluklarıyla ilgili düzenlemeleri, öğretmene yönelik şiddete cezaları kapsayacak teklif tüm maddelerinin onaylanmasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, Meclis'ten geçti mi, rotasyon gelecek mi?

Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:52
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ: 9 Ekim MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, TBMM’den geçti mi, rotasyon var mı?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda taslak metnin son aşamasına gelindi. Meclis'te 22 maddesi kabul edilen düzenleme için bekleyiş devam ediyor. Öğretmenlerin hak ve sorumluluklarında düzenleme, zorunlu rotasyon, öğretmen ve yöneticilere verilecek belgelere dair birçok yeniliği içeren kanun teklifi için gözler Meclis'e yöneldi. Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, içeriği nedir?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ: 9 Ekim MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, TBMM’den geçti mi, rotasyon var mı?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON DURUM
TBMM Genel Kurulunda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi.

Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre, öğretmen ve yöneticilere Devlet Memurları Kanunu kapsamında başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilecek.

Öğretmen ve yöneticiler hakkında Devlet Memurları Kanunu disiplin hükümleri uygulanacak. Ancak öğretmen ve yöneticilerden; öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama; ilgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ: 9 Ekim MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, TBMM’den geçti mi, rotasyon var mı?

Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayasızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ: 9 Ekim MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, TBMM’den geçti mi, rotasyon var mı?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmenlik Mesleği
Öğretmenlik
MADDE 3 – (1) Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk Millî Eğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.
(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir.
(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.
(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.
Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi MADDE 4 – (1) Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.
(2) Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilir.
Aday öğretmenlik
MADDE 5 – (1) Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Millî Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ: 9 Ekim MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, TBMM’den geçti mi, rotasyon var mı?

(2) Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süre içinde, zorunlu hâller dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemez.
(3) Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanır.
(4) Aday öğretmenlerden;
a) Atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların,
b) Adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin,
c) Adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların,
ç) Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların, görevine son verilir ve bunlar üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmaz.

SON DAKİKA SON DAKİKA