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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUU MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve içeriği arama motorları üzerinde araştırılıyor. Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren kanunu teklifi geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Milletler Meclisi (TBMM) gündemine geldi. Kanun teklifinde öğretenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda arttırılması öngörülüyor. Öğretmen adaylarına 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilmesi planlan kanunun maddeleri ve içeriği öğretmenler tarafından hız kesmeden araştırılıyor. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl?

Giriş Tarihi: 12.10.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 09:22
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUU MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

2024 yılında Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve içeriği ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yasama yılında birinci bölümünde yer alan maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanan Öğretmenlik Mesleği Kanunu (ÖMK) Teklifi TBMM'DE yeniden gündeme geldi. AK Partili milletvekillerin imzasıyla Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna taşınan kanun teklifinde öğretmen adaylarının mesleğe hazırlık ve meslek gelişimleri adına MEB bünyesine bağlı olarak Milli Eğitim Akademisi" kurulması planlanıyor. İşte, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili en güncel gelişmeler haberin devamında....

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUU MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin teklif kabul edildi ve yasalaştı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUU MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal Medya hesabı üzerinden, "Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, yüce Meclisimizde kabul edilerek yasalaştı. Ana felsefesini öğretmenlik mesleğinin kutsallığından alan bu yasa, eğitim ailemize büyük bir değer katacaktır. Öğretmenlerimizin haklarını ve itibarını korumayı amaçlayan bu önemli adım, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitim almasını sağlayacak. Yasanın çıkmasında katkısı olan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor, eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUU MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ

Kanuna göre, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular düzenleniyor.

Öğretmenler, öğrencilerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş erdemli insanlar olarak yetiştirecek.

Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme biçimleri ile ilgi ve yeteneklerini dikkate alacak ve kişilik haklarına saygı gösterecek, öğrencilerin, eğitim öğretim ortamında her türlü olumsuz söz, tavır ve davranışlardan korunmaları için çabada bulunacak.

Öğretmenler, derse girmek, nöbet tutmak, merkezi veya mahalli yapılan sınavlarda görev almak, kurul ve komisyonlara, tören ile toplantılara, öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinlikler ile kulüp faaliyetlerine katılmak, öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmek, uygulama gerektiren eğitimleri koordine etmek ve eğitim öğretim süreçlerine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevli olacak.

Öğretmenler, mevzuatta açıkça belirlenen hususlar ile olağanüstü hal, genel afet ve salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olmayan iş ve faaliyetlerde rızaları dışında görevlendirilemeyecek.

Kanunla yöneticilerin ödev ve sorumlulukları da düzenleniyor.

Öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar ile eğitim öğretim süreçlerindeki diğer görevleri okul tür ve kademelerine göre, ayrıca yöneticilerin de ödev ve sorumluluklarına ilişkin hususlar, okul tür ile kademelerine göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUU MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’ten geçti mi, ne zaman çıkacak?

ÖĞRETMENLERİN NİTELİKLERİ VE SEÇİMİ
Kanunla, öğretmenlik, genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanıyor.

Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek.

Öğretmen olarak istihdam edileceklerde genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler ile öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil edecek yükseköğretim programları, söz konusu nitelikler esas alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

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