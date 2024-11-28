PASAPORT ÜCRETLERİ 2025: Yeni yılda 6 aylık, 1,2,3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

2025 yılı pasaport ücretleri,enflasyon rakamları sonrası belirlenen yeniden değerleme oranı kapsamında TÜİK ve Resmi Gazete'de duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanana göre 2025 yılında yeniden değerlendirme oranı 43,93 olarak belirlendi. Her yıl belirlenen bu oranlar ehliyet, pasaport, IMEI kayıt ücretlerine kadar pek çok kalemde etkisini gösteriyor. Pasaportlarını yenileyecekler ya da yeni başvuruda bulunacak vatandaşlar zamlı pasaport fiyatlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 yılında 6 aylık, 1,2,3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL olacak?