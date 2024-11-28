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PASAPORT ÜCRETLERİ 2025: Yeni yılda 6 aylık, 1,2,3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

2025 yılı pasaport ücretleri,enflasyon rakamları sonrası belirlenen yeniden değerleme oranı kapsamında TÜİK ve Resmi Gazete'de duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanana göre 2025 yılında yeniden değerlendirme oranı 43,93 olarak belirlendi. Her yıl belirlenen bu oranlar ehliyet, pasaport, IMEI kayıt ücretlerine kadar pek çok kalemde etkisini gösteriyor. Pasaportlarını yenileyecekler ya da yeni başvuruda bulunacak vatandaşlar zamlı pasaport fiyatlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 yılında 6 aylık, 1,2,3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:41
PASAPORT ÜCRETLERİ 2025: Yeni yılda 6 aylık, 1,2,3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

2025 yılında geçerli olacak pasaport ücretleri belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen yeniden değerlenme oranının açıklanmasıyla pasaport ücretleri gibi birçok önemli kalemde yeni yılda değişikliğe gidilecek. Yurt dışı gezileri için pasaport kayıt ve defter bedelini merak edenler zamlı pasaport ücretleri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2025 yılında 6 aylık, 1,2,3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

PASAPORT ÜCRETLERİ 2025: Yeni yılda 6 aylık, 1,2,3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti.

PASAPORT ÜCRETLERİ 2025: Yeni yılda 6 aylık, 1,2,3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

2025 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeniden Değerleme Oranı'nın resmileşmesinin ardından 2025'te geçerli olacak pasaport ücretleri belli oldu. İşte, altı ay, 1 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport harçları için vatandaşların ödeyecekleri ücretler;

PASAPORT ÜCRETLERİ 2025: Yeni yılda 6 aylık, 1,2,3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL olacak?
  • 6 aya kadar olan pasaport harcı 1.638,4 liradan 2.358,15 liraya,
  • 1 yıllık harç 2.395,9 liradan 3.448,42 liraya,
  • 2 yıllık harç 3.912,3 liradan 5.630,97 liraya,
  • 3 yıllık harç 5.557 liradan 7.998,19 liraya,
  • 4 yıl ve üzeri harç ise 7.833 liradan 11.274,04 liraya yükseldi.
  • Pasaport harç ücretlerinin yanı sıra defter bedeli ücreti de 2025 yılında 1.136,81 TL olarak uygulanacak.
PASAPORT ÜCRETLERİ 2025: Yeni yılda 6 aylık, 1,2,3 ve 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL olacak?
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