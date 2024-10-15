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PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkil atında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere toplam 2.390 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlıkta görev almak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını arama motorları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 15.10.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:30
PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2024 yılında yapılacak 2.390 sözleşmeli personel alımı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler başvuruların tarihlerini ve ayrıntılarını araştırıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte ayrıntılar netlik kazanırken vatandaşlar başvurulara büyük bir ilgi gösteriyor. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında....

PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2.390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkil atında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2.390 (iki bin üç yüz doksan) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.

PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

NASIL BAŞVURULUR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı ilanına başvuruda bulunacak adaylar başvurularını 15.10.2024 - 30.10.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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