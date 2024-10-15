PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkil atında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere toplam 2.390 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlıkta görev almak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını arama motorları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?