  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

PTT PERSONEL ALIM İLANI 2024: PTT bu sene personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), personel alımına ilişkin başvuru süreci ve şartlarıyla adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. PTT personel alımları, başvurulan pozisyona göre farklı kriterler aranmaktadır ve genellikle eğitim seviyesi, yaş sınırı, KPSS puanı gibi şartlar göz önünde bulundurulmaktadır. Peki, 2024 yılı için PTT personel alım başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler? İşte 2024-2025 dönemine ait PTT personel alımına dair başvuru tarihleri ve şartlar…

Giriş Tarihi: 07.11.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:26
PTT PERSONEL ALIM İLANI 2024: PTT bu sene personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

PTT personel alımına dair son dakika gelişmeleri PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek personel alımları, genellikle yazılı sınav ve mülakat aşamalarıyla yapılmaktadır. Peki, PTT bu yıl personel alımı yapacak mı, başvurular ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler olacak? İşte 2024 yılı için PTT personel alımına dair tüm detaylar…

PTT PERSONEL ALIM İLANI 2024: PTT bu sene personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
PTT iş başvurusu yapmak isteyenler, her yıl kurumun resmi internet sitesi veya diğer ilan platformları üzerinden yayımlanan personel alım duyurularını takip edebilirler. Başvuru yapabilmek için belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adaylar, başvuru şartlarını sağladıktan sonra, PTT'nin düzenleyeceği sınav veya mülakatlara katılabilirler. Başarı gösteren adaylar, açık pozisyonlarda istihdam edilmek üzere işe alınacaktır.

PTT PERSONEL ALIM İLANI 2024: PTT bu sene personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

PTT 2024 YILINDA PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından personel alımına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Resmî Gazete'de yayımlanan ilanın ardından 2024 idari hizmet personel alımı gerçekleşiyor. PTT personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, duyuruları yakından takip ediyor. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

PTT PERSONEL ALIM İLANI 2024: PTT bu sene personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

PTT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;
PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.
Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.
Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT PERSONEL ALIM İLANI 2024: PTT bu sene personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

PTT'DE KİMLER ÇALIŞABİLİR?

5901sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

5237sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

Yapılacak"sözlü sınavda" başarılı olmak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girmiş olmak.

SON DAKİKA SON DAKİKA