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PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2024 | Bu sene PTT alım yapacak mı, başvurular ne zaman, nasıl gerçekleşecek?

PTT personel alımı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. PTT başvuruları genellikle online platformlar üzerinden gerçekleştiriliyor ve bu süreç, çeşitli sınavlar ve mülakatlarla tamamlanıyor. PTT'de kariyer yapmayı hedefleyen adaylar, personel alımına dair araştırmaları arama motorlarında hız kazandı. Peki, 2024 yılında PTT personel alımı yapılacak mı? PTT'nin personel alımında aranan başvuru koşulları, tarihleri ve süreç detayları haberin devamında...

Giriş Tarihi: 04.10.2024 01:08 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 01:08
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2024 | Bu sene PTT alım yapacak mı, başvurular ne zaman, nasıl gerçekleşecek?

PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar personel alımı ile ilgili araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Her sene veya 2 senede bir başvurular genellikle elektronik ortamda online olarak alınmakta ve çeşitli sınav ve mülakat aşamalarıyla tamamlanmaktadır. Peki, PTT personel alımı bu yıl olacak mı, başvuru şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2024 | Bu sene PTT alım yapacak mı, başvurular ne zaman, nasıl gerçekleşecek?

2024 PTT PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen "PTT 10.000 personel alımı yapacak." iddiası gündemdeki yerini korukren PTT personel alımı yapacak mı? sorusunu da beraberinde getirdi. PTT' de görev almak isteyen adaylar bu söylentilerin doğruluğunu teyit etmek için çeşitli araştırmalara başladı. Post ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüğü (PTT) tarafından konuyla ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

2024 PTT personel alımları ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2024 | Bu sene PTT alım yapacak mı, başvurular ne zaman, nasıl gerçekleşecek?

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR
a) 5901sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 5237sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikleilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e)Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

f)Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

g) Yapılacak"sözlü sınavda" başarılı olmak.

ğ) Dahaönce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

h) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girmiş olmak.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2024 | Bu sene PTT alım yapacak mı, başvurular ne zaman, nasıl gerçekleşecek?

PTT İŞ BAŞVURUSU EKRANI
Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;
PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.
Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.
Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI 2024 | Bu sene PTT alım yapacak mı, başvurular ne zaman, nasıl gerçekleşecek?
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