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PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

PTT personel alımı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Personel alımı başvuruları genellikle online olarak elektronik ortamda gerçekleştirilse bile, süreç çeşitli sınavların ve mülakatları yapılmasının ardından tamamlanıyor. Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların konuyla ilişkin araştırmaları arama motorlarında hız kazandı. Peki, 2024 yılında PTT personel alımı yapacak mı, kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi: 08.10.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:36
PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

PTT her sene veya iki senede bir personel alımı başvurularını kabul ediyor. 2024 yılı içerisinde PTT'nin 10 bin kişilik personel alımı yapacağı iddiaları adayları heyecanlandırdı. PTT'de kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için bu sene alım yapılıp yapılmayacağı merak konusu haline geldi. İşte, 2024 PTT personel alımlarıyla ilgili ayrıntılar haberin devamında…

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

PTT BU SENE PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "PTT 10.000 personel alımı yapacak." iddiası gündemdeki yerini korurken PTT personel alımı yapacak mı? sorusunu da beraberinde getirdi.

Post ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüğü (PTT) tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımları ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

PTT İŞ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

PTT her sene kendi resmi internet sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
5901sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

5237sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

g) Yapılacak"sözlü sınavda" başarılı olmak.

ğ) Dahaönce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

h) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girmiş olmak.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?
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