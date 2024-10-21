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PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

PTT personel alımı ile ilgili son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Posta Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) her yıl da iki yılda bir gerçekleştirdiği personel alımlarının 2024 yılında yapılıp yapılmayacağı PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Personel alımları kapsamında gişe memurundan, teknik personeline, büro sorumlusundan posta dağıtıcılara kadar birçok alanda istihdam sağlanıyor. Peki, PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 21.10.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:01
PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

Geçtiğimiz haftalarda güdeme gelen PTT 10 bin personel alımı yapacak iddialarının ardından konuyla ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Kariyer planlamasını PTT'de yapmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Peki PTT bu sene personel alımı yapacak mı, son durum ne? İşte, 2024 PTT personel alımları ile ilgili son gelişmeler haberin devamında...

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

PTT BU SENE PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT tarafından 2024 yılı personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımlarına ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

PTT İŞ BAŞVURU EKRANI

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) her sene kendi resmi internet sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. Kişiler gerekli şartları sağladığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alımları gerçekleşecek.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?

KİMLER PTT'DE ÇALIŞABİLİR?

5901sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

5237sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

Yapılacak"sözlü sınavda" başarılı olmak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girmiş olmak.

PTT PERSONEL ALIMI DUYURULARI: PTT 2024 yılında personel alımı yapacak mı, başvuru şartları neler?
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