Puff Diddy kimdir? Puff Diddy olayı nedir? Mağdurlarından birinin de Justin Bieber olduğu ortaya çıktı!

Tüm dünya Puff Diddy olayı ile çalkalanıyor. Üç kez Grammy ödülü kazanan ve son otuz yılın en etkili hip-hop yapımcılarından biri olan Sean 'Diddy Combs istismar, şiddet, zorla alıkoyma, rüşvet ve cinsel istismar gibi kendisini açılan bir dizi davayla karşı karşıya. Kurbanları arasında Justin Bieber'ın da olduğu ortaya çıkan Diddy'nin düzenlediği çılgın partilerde politika, iş ve sanat dünyasından çok ünlü isimlere para karşılığı sapkın eğlenceler vadettiği iddia ediliyor. Peki, Puff Diddy kimdir, olayı nedir?