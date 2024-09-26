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Puff Diddy kimdir? Puff Diddy olayı nedir? Mağdurlarından birinin de Justin Bieber olduğu ortaya çıktı!

Tüm dünya Puff Diddy olayı ile çalkalanıyor. Üç kez Grammy ödülü kazanan ve son otuz yılın en etkili hip-hop yapımcılarından biri olan Sean 'Diddy Combs istismar, şiddet, zorla alıkoyma, rüşvet ve cinsel istismar gibi kendisini açılan bir dizi davayla karşı karşıya. Kurbanları arasında Justin Bieber'ın da olduğu ortaya çıkan Diddy'nin düzenlediği çılgın partilerde politika, iş ve sanat dünyasından çok ünlü isimlere para karşılığı sapkın eğlenceler vadettiği iddia ediliyor. Peki, Puff Diddy kimdir, olayı nedir?

Giriş Tarihi: 26.09.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:35
Puff Diddy kimdir? Puff Diddy olayı nedir? Mağdurlarından birinin de Justin Bieber olduğu ortaya çıktı!

FBI, Amerika'nın ve dünyanın en ünlü rap sanatçılarından biri olan Sean "Diddy" Combs'u, çıkış yaptığı zamanlardaki adıyla Puff Diddy'i tutukladı. Peki, Puff Diddy kimdir, olayı nedir? İşte, detaylar...

Puff Diddy kimdir? Puff Diddy olayı nedir? Mağdurlarından birinin de Justin Bieber olduğu ortaya çıktı!

PUFF DİDY KİMDİR?

Sean John Combs d. 4 Kasım 1969'da doğdu. Combs, 2007'den 2023'e kadar votka perakendecisi Cîroc'un marka elçisiydi ve 2013'te Revolt televizyon ağının kurucularından biriydi. Forbes dergisi, ticari girişimleri aracılığıyla onun net servetinin 2022'de 1 milyar ABD doları olduğunu tahmin etti.

2023'ün sonlarında, Combs'un uzun vadeli bir ilişkisi olan Cassie Ventura, ona karşı cinsel saldırı nedeniyle multimilyon dolarlık bir dava açtı ve bu dava mahkeme dışında çözüldü. Sonraki günlerde, başka davacılar tarafından 1991'den 2003'e kadar değişen benzer suistimal iddialarıyla üç dava daha açıldı.

İddiaların ardından çeşitli şirket ve markalar onun benzerliği veya katılımı nedeniyle ayrıştı. Mart 2024'te, Combs'a ait veya ona bağlı birçok mülk, devam eden bir soruşturma kapsamında İç Güvenlik Bakanlığı tarafından basıldı.

Puff Diddy kimdir? Puff Diddy olayı nedir? Mağdurlarından birinin de Justin Bieber olduğu ortaya çıktı!

PUFF DİDDY OLAYI NEDİR?
54 yaşındaki Combs, 16 Eylül Pazartesi günü New York'taki bir otelde fuhuş komplosu, zorla seks ticareti ve fuhuş amaçlı nakil suçlamalarıyla tutuklandı.

Combs, "cinsel arzularını tatmin etmek, itibarını korumak ve davranışlarını gizlemek için etrafındaki kadınları istismar etmek ve onları tehdit ettiği bir suç örgütü kurmak" gibi suçlarla suçlanıyor.

Combs'un uyuşturucu, şiddet ve statüsünün verdiği güçle "kadın kurbanları" "Freak Offs" adı verilen uzun süreli cinsel eylemlere zorladığı iddia ediliyor.

Puff Diddy kimdir? Puff Diddy olayı nedir? Mağdurlarından birinin de Justin Bieber olduğu ortaya çıktı!

Mart ayında Combs'un Miami ve Los Angeles'taki evlerine yapılan baskınlarda ateşli silahlar ele geçirilmişti.

Şarkıcı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken avukatı gazetecilere Combs'un "suçlamalardan korkmayan bir savaşçı" olduğunu söyledi.

Combs şu anda şiddet ve kötü tutuklu bakımıyla bilinen Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. Combs'un bu merkezdeki ekstra güvenlikli bir bölümü, hüküm giymiş kripto para dolandırıcısı Sam Bankman-Fried ile paylaştığı bildirildi.

"Kaçma riski" taşıdığı tespit edilen Combs'un kefalet talepleri iki kez reddedilirken, suçlu bulunması halinde 15 yıldan müebbete kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Puff Diddy kimdir? Puff Diddy olayı nedir? Mağdurlarından birinin de Justin Bieber olduğu ortaya çıktı!

MAĞDURLARINDAN BİRİNİN DE JUSTİN BİEBER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Erkek kız ayırt etmeyen küçük çocuklarla bile ilişkiye girdiği iddia edilen Diddy'nin, bir dönem yapımcısı olduğu 18 yaşındaki dünyaca ünlü popstar Justin Bieber'la da kaseti olduğu iddia edildi.

Bieber'ın, uzun yıllar Sean "Diddy" Combs'un cinsel istismarına maruz kaldığı söyleniyor.

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