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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM GELİŞMELERİ! Bakan'dan açıklama! Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM GELİŞMELERİ! Bakan'dan açıklama! Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı bulunan Roblox erişim engelindeki son durum merak ediliyor. Çocuklara yönelik istismar barındıran içerikleri nedeniyle 7 Ağustos tarihinde erişim yasağı getirilen platform hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi. "Roblox, Türkiye'de de temsilcilik açmak için girişimde bulundu, bunu olumlu değerlendiriyoruz." dedi. Bu gelişme üzerine başta çocuklar olmak üzere platformun kullanıcıları "Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Roblox erişim yasağında son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 04.12.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 16:53
ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM GELİŞMELERİ! Bakan’dan açıklama! Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

Çevrimiçi oyun ve oyun geliştirme platformu Roblox'a Türkiye'de uygulanan erişim engeliyle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Roblox'un erişim engeli devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un talep edilen düzenlemeleri yapması halinde erişimin tekrar sağlanabileceğini belirtti. Peki; Roblox açılacak mı, erişim yasağı kaldırılacak mı, ne zaman?

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM GELİŞMELERİ! Bakan’dan açıklama! Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna erişim engeli getirildi. BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM GELİŞMELERİ! Bakan’dan açıklama! Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

ROBLOX NEDEN KAPANDI?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM GELİŞMELERİ! Bakan’dan açıklama! Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

ROBLOX AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ankara Üniversitesi ve Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği ortaklığında BTK konferans salonunda düzenlenen 2. Uluslararası Dijital Oyunlar Kongresinin açılışında konuşma yaptı.

Teknolojinin, çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini de değerlendiren Sayan, "Sosyal medya ve oyun uygulamalarında bazı tehlikeler var, en son Roblox adlı uygulama radarımıza takıldı ve erişim engeli geldi. Roblox bu konuda bazı adımları attı, Türkiyede de temsilcilik açmak için girişimde bulundu, bunu olumlu değerlendiriyoruz. Eğitici, öğretici, eğlence amaçlı olan her şeyi bir kenara bırakıyorum ama dijital istismar, siber zorbalık gibi konuların çocuklarımızın, gençlerimizin oynadığı oyunlara bulaşması, sızması kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM GELİŞMELERİ! Bakan’dan açıklama! Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

URALOĞLU'DAN ROBLOX VE DİSCORD AÇIKLAMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir canlı yayında "Discord ve Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt verdi.

Uraloğlu, iki platformun da yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi.

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