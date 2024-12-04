ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM GELİŞMELERİ! Bakan’dan açıklama! Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı bulunan Roblox erişim engelindeki son durum merak ediliyor. Çocuklara yönelik istismar barındıran içerikleri nedeniyle 7 Ağustos tarihinde erişim yasağı getirilen platform hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi. "Roblox, Türkiye'de de temsilcilik açmak için girişimde bulundu, bunu olumlu değerlendiriyoruz." dedi. Bu gelişme üzerine başta çocuklar olmak üzere platformun kullanıcıları "Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Roblox erişim yasağında son dakika gelişmeleri…