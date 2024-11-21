  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

Sağlık Bakanlığı'na 36 bin personel alımı ilanı 26 Nisan 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İhtiyaç dahilinde belirlenen kurum ve kuruluşlara belirlenen branş ve kadrolarda yapılacak alımların başvuru tarihleri ve şartları başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından mercek altına aldı. Başvurular ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda belirlenen tarihlerde başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, başvurular hangi tarihlerde alınacak, şartları neler, kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi: 21.11.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:21
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini koruyor. 2024 yılı Nisan ayında Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından belirlenen kontenjanlara yerleştirilmek üzere 36 bin personel alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başvurularla ilişkin detaylar Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ÖSYM aracılığıyla duyurulacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, başvurular hangi tarihlerde alınacak, şartları neler, kimler başvurabilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM

2024 Nisan ayında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edielcek 36 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı ile resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlananilan doğrultusunda yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 36 bin personel alımının kadro ve branş dağılımı belli oldu. İstihdam edilecek personelin görev yerleri şu şekilde planlandı: 1 kişi acil sağlık hizmetlerinde, 7 kişi ilçe sağlık müdürlükleri veya toplum sağlığı merkezlerinde, 8 kişi sağlık evlerinde, 35 bin 984 kişi ise yataklı tedavi birimlerinde görevlendirilecek.

Personel alımına ilişkin detaylı dağılım ise şu şekilde olacak:

  • 1 diyetisyen,
  • 9 ebe,
  • 2 hemşire,
  • 25 sağlık memuru,
  • 1 sağlık teknikeri,
  • 3.498 tabip,
  • 32.464 uzman tabip.

Bu düzenlemeyle birlikte sağlık hizmetlerinde görev alacak yeni personellerin ülke genelinde önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Başvuruların yıl sonuna kadar başlaması ön görülüyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

36 bin sağlık personeli alımının yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor. Başvuru sürecinin ardından yerleştirme işlemi gerçekleşecek. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA