Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI 2024: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?

Sağlık Bakanlığı'na 36 bin personel alımı ilanı 26 Nisan 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İhtiyaç dahilinde belirlenen kurum ve kuruluşlara belirlenen branş ve kadrolarda yapılacak alımların başvuru tarihleri ve şartları başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından mercek altına aldı. Başvurular ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda belirlenen tarihlerde başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman, başvurular hangi tarihlerde alınacak, şartları neler, kimler başvurabilir?