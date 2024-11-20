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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz.

SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu 35. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili gibi ünlü oyuncuları kadrosunda buluşturan yapım, her hafta çarşamba akşamları seyirciyle buluşuyor. 20 Kasım 2024 tarihli son bölümde, Bora, Karsu ile öpüşme konusunu konuşmak isterken, Karsu'nun huzursuz olduğunu fark edince konuyu kapatır. İkili, olanları hiç yaşanmamış gibi devam ettirir. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz...

Giriş Tarihi: 20.11.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 18:26
SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz.

Sandık Kokusu 35. bölüm izle araştırmaları hız kazanmış durumda. Show TV ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen dizinin her yeni bölümüyle heyecan giderek artıyor. 20 Kasım 2024 tarihli yeni bölümde, Filiz evi terk edince Hasan evde adeta terör estirir. Zehra'nın abisini arayarak Zehra'yı evden göndermesi ve Gülnaz'a Urfa'ya dönüş bileti alması, olayları iyice karıştırır. Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz tüm seçenekler...

SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz.

SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM İZLE

Sandık Kokusu'nun 20 Kasım 2024 tarihli yeni bölümü için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz.

SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM ÖZETİ

Öpüşme konusunu konuşmak isteyen Bora, Karsu'nun huzursuz olduğunu görünce konuyu kapatır. İkili, olayı yaşanmamış gibi davranmaya devam eder.

SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz.

Filiz evi terk edince Hasan evde terör estirir. Zehra'nın abisini arayarak Zehra'yı evden gönderirken, Gülnaz'a Urfa'ya dönüş bileti almıştır.

SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz.


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