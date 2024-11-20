Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz.

SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM İZLE: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu 35. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili gibi ünlü oyuncuları kadrosunda buluşturan yapım, her hafta çarşamba akşamları seyirciyle buluşuyor. 20 Kasım 2024 tarihli son bölümde, Bora, Karsu ile öpüşme konusunu konuşmak isterken, Karsu'nun huzursuz olduğunu fark edince konuyu kapatır. İkili, olanları hiç yaşanmamış gibi devam ettirir. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz...