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SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif markette büyük indirim fırtınası: pirinçten deterjana, 15-18 Kasım kaçırmayın!

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirimli ürünler rafları dolduruyor. 15-18 Kasım kataloğunda en indirimli fiyatlar ve ucuz fırsatlar sepetleri doldurmak için alışveriş severleri bekliyor. Bu haftaki katalogda fiyatlardaki düşüş dikkat çekiyor. Birçok farklı kategoriden ürünle gıda, deterjan, tencere setleri, temizlik setleri marketlerde. Süt ürünleri, kuru gıdalar, deterjanlar, ütü, elektrikli süpürge ve birçok üründe kaçırılmaz indirimler var. İşte Tarım Kredi Kooperatif market 15-18 Kasım aktüel kataloğu

Giriş Tarihi: 14.11.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:33
SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif markette büyük indirim fırtınası: pirinçten deterjana, 15-18 Kasım kaçırmayın!

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde haftanın cazip fırsatları raflarda. Birçok farklı kategorideki ürünlerdeki fiyatlar dikkat çekiyor. Fiyatların düştüğü bu katalog, alışveriş severler tarafından araştırılıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketin 15-18 Kasım 2024 tarihleri arasındaki indirimli ürünleri...

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif markette büyük indirim fırtınası: pirinçten deterjana, 15-18 Kasım kaçırmayın!

TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 15-18 KASIM 2024

Birçok indirimli ürün raflarda kendine yer buldu.

İşte fiyat listesi:

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif markette büyük indirim fırtınası: pirinçten deterjana, 15-18 Kasım kaçırmayın!

500 G Tereyağı 145 TL

1 L Süt 25,90 TL

1500 G Tam Yağlı Yoğurt 52,50 TL

400 G Tost Peyniri 95 TL

(...)

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif markette büyük indirim fırtınası: pirinçten deterjana, 15-18 Kasım kaçırmayın!

Üzüm Pekmezi 92,50 TL

Tahin 89,90 TL

Tahin Helvası 52,50 TL

Türk Kahvesi 29,90 TL

Çay 137,90 TL

(...)

SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif markette büyük indirim fırtınası: pirinçten deterjana, 15-18 Kasım kaçırmayın!

8-30 Kasım tarihleri arasında raflarda bulabileceğiniz ürünler....

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