SEPETLER DOLUYOR! Tarım Kredi Kooperatif markette büyük indirim fırtınası: pirinçten deterjana, 15-18 Kasım kaçırmayın!

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirimli ürünler rafları dolduruyor. 15-18 Kasım kataloğunda en indirimli fiyatlar ve ucuz fırsatlar sepetleri doldurmak için alışveriş severleri bekliyor. Bu haftaki katalogda fiyatlardaki düşüş dikkat çekiyor. Birçok farklı kategoriden ürünle gıda, deterjan, tencere setleri, temizlik setleri marketlerde. Süt ürünleri, kuru gıdalar, deterjanlar, ütü, elektrikli süpürge ve birçok üründe kaçırılmaz indirimler var. İşte Tarım Kredi Kooperatif market 15-18 Kasım aktüel kataloğu