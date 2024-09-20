Sıla bebek davasında son gelişmeler | Sılanın teyzesinden son dakika açıklamalar: Cezai ehliyeti yok diye serbest bıraktılar!

Tüm Türkiye tek yürek olmuş Sıla bebek davasıyla ilgili gelişmeleri anbean yakından takip ediyor. Küçük bebeğin son durumunun ağır olduğu ve ameliyat sonrası entübe edildiği kamuoyuna duyuruldu. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanırken, baş zanlının ifadesi ortaya çıktı. Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndan gelen cinsel istismar sonucu ise şok etti. İşte, Sıla Bebek olayı soruşturmasında yaşanan tüm gelişmeler haberin devamında...