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Sıla bebek davasında son gelişmeler | Sılanın teyzesinden son dakika açıklamalar: Cezai ehliyeti yok diye serbest bıraktılar!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi tarafından hastaneye götürülen Sıla bebeğin ilk müdahalesi sonucunda beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda vücudunun çeşitli noktalarında morluklar ve darp izleri tespit edilen Sıla Y.'nin başlatılan soruşturma kapsamında cinsel istismara ve fiziksel şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Sıla bebek davasında tutuklanan baş şüpheli 13 yaşındaki K.A'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Sıla bebeğin teyzesi Aslı Tatar'ın konuyla ilişkin yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. İşte, Sıla bebek olayında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.09.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:11
Sıla bebek davasında son gelişmeler | Sılanın teyzesinden son dakika açıklamalar: Cezai ehliyeti yok diye serbest bıraktılar!

Tüm Türkiye tek yürek olmuş Sıla bebek davasıyla ilgili gelişmeleri anbean yakından takip ediyor. Küçük bebeğin son durumunun ağır olduğu ve ameliyat sonrası entübe edildiği kamuoyuna duyuruldu. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanırken, baş zanlının ifadesi ortaya çıktı. Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndan gelen cinsel istismar sonucu ise şok etti. İşte, Sıla Bebek olayı soruşturmasında yaşanan tüm gelişmeler haberin devamında...

Sıla bebek davasında son gelişmeler | Sılanın teyzesinden son dakika açıklamalar: Cezai ehliyeti yok diye serbest bıraktılar!

SILA BEBEK DAVASI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri 2 Ağustos'ta kızı Sıla'yı Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk müdahaleler sonucunda küçük bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi. Annenin çelişkili ifadeleri karşısında soruşturma başlatan polis ekipleri olayın gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Sıla bebek davasında son gelişmeler | Sılanın teyzesinden son dakika açıklamalar: Cezai ehliyeti yok diye serbest bıraktılar!

Durumu ağır olan Sıla bebek Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Sıla bebekten alınan DNA örnekleri incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sıla bebek davasında son gelişmeler | Sılanın teyzesinden son dakika açıklamalar: Cezai ehliyeti yok diye serbest bıraktılar!

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI!
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A. ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı.

Sıla bebek davasında son gelişmeler | Sılanın teyzesinden son dakika açıklamalar: Cezai ehliyeti yok diye serbest bıraktılar!

BAŞ ŞÜPHELİ K.A'NIN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Sıla bebeği darp ettiği iddiasıyla tutuklanan 13 yaşındaki K.A.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Baş şüpheli savcılığa verdiği ifadede suçunu kabul ederken "Sıla bebeği kıskandığım için darp ettim." ifadesinde bulundu.

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