Sıla bebek davasında son gelişmeler | Sılanın teyzesinden son dakika açıklamalar: Cezai ehliyeti yok diye serbest bıraktılar!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi tarafından hastaneye götürülen Sıla bebeğin ilk müdahalesi sonucunda beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda vücudunun çeşitli noktalarında morluklar ve darp izleri tespit edilen Sıla Y.'nin başlatılan soruşturma kapsamında cinsel istismara ve fiziksel şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Sıla bebek davasında tutuklanan baş şüpheli 13 yaşındaki K.A'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Sıla bebeğin teyzesi Aslı Tatar'ın konuyla ilişkin yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. İşte, Sıla bebek olayında son gelişmeler...