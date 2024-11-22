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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor SİYAH KALP 11. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Siyah Kalp fragmanı gündemde!

SİYAH KALP 11. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Siyah Kalp fragmanı gündemde!

Show TV'nin her hafta perşembe akşamları ekranlara gelen dizisi Siyah Kalp, son bölümüyle heyecan dolu anlar yaşattı. Şansalan ailesinin sırlarla örülü hikayesini anlatan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Hafsanur Sancaktutan gibi sevilen isimleri bir araya getiren yapımın sıkı takipçileri, heyecanla biten son bölümün ardından 11. bölümden ipuçları arıyor. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,gelecek hafta neler yaşanacak? İşte, Siyah Kalp 11. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 22.11.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 06:09
SİYAH KALP 11. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Siyah Kalp fragmanı gündemde!

Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı için araştırmalar yayınlanan son bölümün ardından merak edildi. 21 Kasım'da yayınlanan son bölümde, Melek ve Nuh'un kaçtığı haberi hızla Samet ailesine ulaştı. Ancak Cihan, bu kaçışın arkasında güçlü birinin olduğunu fark etti ve bu durum, olayları daha da karmaşık hale getirdi. Yeni bölümde yaşanacaklara dair ipuçları içeren fragman için araştırmalar hız kazandı. Peki, Show TV ekranı ile Siyah Kalp 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

SİYAH KALP 11. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Siyah Kalp fragmanı gündemde!

SİYAH KALP 11 BÖLÜM FRAGMANI

Her hafta perşembe günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/siyah-kalp

SİYAH KALP 11. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Siyah Kalp fragmanı gündemde!

SİYAH KALP SON BÖLÜM KONUSU

Melek ve Nuh'un kaçtığı haberi hızla Sametlere ulaşır. Cihan onların arkasında güçlü birinin olduğuna emin olur.

SİYAH KALP 11. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Siyah Kalp fragmanı gündemde!

İkizleri yanına alan Tahsin onlara kol kanat gerer. Yaşananlardan sonra Melek ve Nuh'un fikirleri ilk kez bu kadar zıt olacaktır.

SİYAH KALP 11. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Siyah Kalp fragmanı gündemde!

Sevilay ve Cihan ihanetin acısıyla baş etmekte zorlanırlar.

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