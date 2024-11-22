SİYAH KALP 11. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Siyah Kalp fragmanı gündemde!

Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı için araştırmalar yayınlanan son bölümün ardından merak edildi. 21 Kasım'da yayınlanan son bölümde, Melek ve Nuh'un kaçtığı haberi hızla Samet ailesine ulaştı. Ancak Cihan, bu kaçışın arkasında güçlü birinin olduğunu fark etti ve bu durum, olayları daha da karmaşık hale getirdi. Yeni bölümde yaşanacaklara dair ipuçları içeren fragman için araştırmalar hız kazandı. Peki, Show TV ekranı ile Siyah Kalp 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?