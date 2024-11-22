SİYAH KALP 11. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? Show TV Siyah Kalp fragmanı gündemde!

Show TV'nin her hafta perşembe akşamları ekranlara gelen dizisi Siyah Kalp, son bölümüyle heyecan dolu anlar yaşattı. Şansalan ailesinin sırlarla örülü hikayesini anlatan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Hafsanur Sancaktutan gibi sevilen isimleri bir araya getiren yapımın sıkı takipçileri, heyecanla biten son bölümün ardından 11. bölümden ipuçları arıyor. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,gelecek hafta neler yaşanacak? İşte, Siyah Kalp 11. bölüm fragmanı...