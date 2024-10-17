Siyah Kalp 7. bölüm fragmanı || Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Siyah Kalp 7. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Show TV ekranlarında her hafta perşembe günü seyirci ile buluşan yapımın heyecanla sona eren son bölümünün ardından gelecek haftadan kareler görmek isteyen dizinin sıkı takipçileri fragman için araştırmalarına hız kazandırdı. Oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Hafsanur Sancaktutan gibi sevilen isimleri bir araya getiren yapım sırlarla dolu Şansalan ailenin hikayesini ekranlara taşıyor. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, tüm detaylar...