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Siyah Kalp 7. bölüm fragmanı || Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Siyah Kalp 7. Bölüm fragmanı araştırılıyor. Show TV ekranlarında her hafta perşembe günü seyirci ile buluşan yapımın heyecanla sona eren son bölümünün ardından gelecek haftadan kareler görmek isteyen dizinin sıkı takipçileri fragman için araştırmalarına hız kazandırdı. Oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Hafsanur Sancaktutan gibi sevilen isimleri bir araya getiren yapım sırlarla dolu Şansalan ailenin hikayesini ekranlara taşıyor. Peki, Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2024 23:43 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 23:43
Siyah Kalp 7. bölüm fragmanı || Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorusu için araştırmalar yayınlanan son bölümün ardından merak edildi. Oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Hafsanur Sancaktutan gibi sevilen isimleri bir araya getiren yapımın 17 Ekim 2024 tarihli son bölümünde Sevilay'ın nikah masasında "hayır" demesi herkesi şoka uğratırken Hikmet, öfkeden deliye dönmüştü. İşte, Show TV ekranı ile Siyah Kalp 7. bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

Siyah Kalp 7. bölüm fragmanı || Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

SİYAH KALP 7. BÖLÜM FRAGMANI

Her hafta perşembe günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Siyah Kalp 7. bölüm fragmanı || Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

SİYAH KALP SON BÖLÜM KONUSU

Sevilay'ın nikah masasında "hayır" demesi herkesi şoka uğratırken Hikmet, öfkeden deliye döner. Sevilay'ın kararı Melek ve Cihan'ı mutlu eder.

Siyah Kalp 7. bölüm fragmanı || Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Nuh da beklemediği bu durum karşısında sevincini gizleyemez. Artık aşıkların önünde bir engel kalmazken herkes duyguları konusunda çekinmeden adımlar atar.

Siyah Kalp 7. bölüm fragmanı || Show TV Siyah Kalp yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Cihan ve Sevilay'ın ikizlere karşı duyguları artık Samet ve Hikmet tarafından açıkça fark edilir. Bu durum Sumru'yu iyice çıkmaza sokar. Sırrının ortaya çıkmasından korkan Sumru hala Melek ve Nuh'un tehdidi altındadır.

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