Çünkü Şansalanlar'la karşı karşıya gelecek olan Melek ve Nuh her an Sumru'nun sırrını açık edebilirler. Sumru her ne kadar bunu önlemeye çalışsa da engel olamayacağı durumlar hem onu hem de Melek ile Nuh'u çıkmaza sokacaktır.