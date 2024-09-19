SON DAKİKA: 0 faizli kredi yarışı kızıştı! 50 bin TL'ye dayandı: İşte faizsiz kredi veren bankalar
Son dakika haberi... Sıfır faizli kredi kampanyaları için yarış kızıştı! Sıfır faizli kredi veren bankalar eylül ayı kampanya detaylarını duyurdu. Bankalar yeni müşteri kazanabilmek için rakamları artırırken faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar da konuya dair araştırmalarını yoğunlaştırdı. 0 faizli kredi için tavan rakam ise 50 bin TL olarak duyuruldu. Peki hangi banka faizsiz kredi veriyor? 0 faizli kredi başvuru şartları nedir? Kimler sıfır faizli kredi kampanyalarından faydalanabilir? İşte sıfır faizli krediye kampanyaları için tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 19.09.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:33