  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

SON DAKİKA: 0 faizli kredi yarışı kızıştı! 50 bin TL'ye dayandı: İşte faizsiz kredi veren bankalar

Son dakika haberi... Sıfır faizli kredi kampanyaları için yarış kızıştı! Sıfır faizli kredi veren bankalar eylül ayı kampanya detaylarını duyurdu. Bankalar yeni müşteri kazanabilmek için rakamları artırırken faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar da konuya dair araştırmalarını yoğunlaştırdı. 0 faizli kredi için tavan rakam ise 50 bin TL olarak duyuruldu. Peki hangi banka faizsiz kredi veriyor? 0 faizli kredi başvuru şartları nedir? Kimler sıfır faizli kredi kampanyalarından faydalanabilir? İşte sıfır faizli krediye kampanyaları için tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.09.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:33
SON DAKİKA: 0 faizli kredi yarışı kızıştı! 50 bin TL’ye dayandı: İşte faizsiz kredi veren bankalar

Son dakika haberleri... Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşları sevindiren yeni gelişmeler yaşanıyor. Bankalar eylül ayı sıfır faizli kredi kampanyaları içim tüm detayları duyurdu. Buna kapsamda bankalar rakam ve tarihleri güncellerken yeni rakam 50 bin lira olarak belirlendi. Rakamın yükselmesi sonrasında faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar sıfır faizli kredi veren bankalar üzerine araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte o merak edilen faizsiz kredi veren bankalar ve detayları...

SON DAKİKA: 0 faizli kredi yarışı kızıştı! 50 bin TL’ye dayandı: İşte faizsiz kredi veren bankalar

SIFIR FAİZLİ KREDİ İÇİN REKABET KIZIŞTI

Faizsiz kredi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar merakla beklenen faizsiz kredi tutarlarını peş peşe duyurdu. Yeni rakam 50 bin lira olarak açıklanırken 0 faizli kredi için de aramalar yoğunlaştı. Peki her banka faizsiz kredi veriyor mu? Herkes 0 faizli kredi çekebilir mi? Şartlar nedir, kimler başvurabilir? Tüm detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: 0 faizli kredi yarışı kızıştı! 50 bin TL’ye dayandı: İşte faizsiz kredi veren bankalar

FAİZSİZ KREDİ İHTİYAÇLARA DERMAN OLUYOR

Sıfır faizli kredi kampanyaları faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlara büyük avantajlar sağlıyor. Faizsiz kredi avantajı sağlayan kampanya vatandaşlara maliyet avantajı sağlamasından dolayı cazipliğini koruyor. Faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Herkes faizsiz kredi çekebilir mi?

SON DAKİKA: 0 faizli kredi yarışı kızıştı! 50 bin TL’ye dayandı: İşte faizsiz kredi veren bankalar

İHTİYACINIZ ANINDA CEBİNİZDE

Sıfır faizli kredi yalnızca maliyet avantajı ile değil aynı zamanda ihtiyaçlara anında cevap vermesiyle de büyük kolaylıklar sağlıyor. Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar ihtiyaçlarını faizsiz karşılarken aynı zamanda şubeye gitmeden dijital ortamda anında karşılayabiliyor. Tüm bu özellikler sıfır faizli kredi kampanyalarını ön plana çıkarıyor.

SON DAKİKA: 0 faizli kredi yarışı kızıştı! 50 bin TL’ye dayandı: İşte faizsiz kredi veren bankalar

ŞUBESİZ DİJİTAL KREDİ

Sıfır faizli kredi veren bankalar faizsiz kredi başvurularını şubeden değil dijital uygulamaları üzerinden alıyor. Dijital olarak bankaların müşterisi olan vatandaşlar 0 faizli kredi imkanından faydalanabiliyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA