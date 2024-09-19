SON DAKİKA: 0 faizli kredi yarışı kızıştı! 50 bin TL’ye dayandı: İşte faizsiz kredi veren bankalar

SIFIR FAİZLİ KREDİ İÇİN REKABET KIZIŞTI

Faizsiz kredi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar merakla beklenen faizsiz kredi tutarlarını peş peşe duyurdu. Yeni rakam 50 bin lira olarak açıklanırken 0 faizli kredi için de aramalar yoğunlaştı. Peki her banka faizsiz kredi veriyor mu? Herkes 0 faizli kredi çekebilir mi? Şartlar nedir, kimler başvurabilir? Tüm detaylar haberimizde...