  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor SON DAKİKA: 25 KASIM PAZARTESİ (BUGÜN) OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime ara verildi! Bugün hangi illerde ve ilçelerde, nerelerde okullar tatil?

SON DAKİKA: 25 KASIM PAZARTESİ (BUGÜN) OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime ara verildi! Bugün hangi illerde ve ilçelerde, nerelerde okullar tatil?

Son dakika bugün okullar tatil mi? Tüm yurtta etkili olan soğuk hava ve yağışlar günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ilde artan kuvvetli kar yağışı için meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok ilde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Valilikler tek tek açıkladı. Veliler ve öğrenciler bugün okulların tatil edildiği illeri ve ilçeleri araştırmaya başladı. Peki, 25 Kasım okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu, hangi illerde tatil edildi?

Giriş Tarihi: 25.11.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 07:00
SON DAKİKA: 25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime ara verildi! Bugün hangi illerde ve ilçelerde, nerelerde okullar tatil?

Kar tatili haberleri bir bir geliyor! Türkiye genelinde meydana gelen kar yağışla5rı sebebiyle 25 Kasım Pazartesi kar tatili olan ille5r ve ilçeler gündeme gelmeye başladı. Hafta sonu ile hava sıcaklarının da yaşanan 5-10 drece düşüş hayatı olumsuz etkiliyor. Öğrencilerin olumsuz koşullarda zorlanmamaları adına birçok ilde eğitime ara verildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi (bugün) okullar tatil mi? İşte kar tatili haberleri…

SON DAKİKA: 25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime ara verildi! Bugün hangi illerde ve ilçelerde, nerelerde okullar tatil?

25 KASIM PAZARTESİ (BUGÜN) OKULLAR TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son bilgi ve değerlendirmeleriyle birçok ilde yaşanacak olumsuz hava şartları için uyarı verdi.. 25 Kasım Pazartesi günü, 16 il için sarı, 13 il için turuncu uyarı verildiği bildirildi. Kar yağışının etkili olduğu illerde eğitime bir gün arayala ara verildi. Valilikler tek tek duyurdu! İşte o iller:

SON DAKİKA: 25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime ara verildi! Bugün hangi illerde ve ilçelerde, nerelerde okullar tatil?

Kastamonu, Samsun, Kahramanmaraş, Bolu, Aksaray, Erzincan, Yozgat, Gümüşhane, Nevşehir, Kayseri'de yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan rzurum'un 3 ilçesi, Giresun'un 1 ilçesi, Ordu'nun 15 ilçesi, Adana'nın 3 ilçesi, Trabzon'un 2 ilçesi ve Bingöl'ün 4 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

SON DAKİKA: 25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime ara verildi! Bugün hangi illerde ve ilçelerde, nerelerde okullar tatil?

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime (Özel eğitim kurumları ve kurslarda dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA: 25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime ara verildi! Bugün hangi illerde ve ilçelerde, nerelerde okullar tatil?

NEVŞEHİR'DE EĞİTİME ARA!
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA