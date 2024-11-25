SON DAKİKA: 25 KASIM PAZARTESİ (BUGÜN) OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime ara verildi! Bugün hangi illerde ve ilçelerde, nerelerde okullar tatil?

Son dakika bugün okullar tatil mi? Tüm yurtta etkili olan soğuk hava ve yağışlar günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ilde artan kuvvetli kar yağışı için meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok ilde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Valilikler tek tek açıkladı. Veliler ve öğrenciler bugün okulların tatil edildiği illeri ve ilçeleri araştırmaya başladı. Peki, 25 Kasım okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu, hangi illerde tatil edildi?