SON DAKİKA: 25 KASIM PAZARTESİ (BUGÜN) OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime ara verildi! Bugün hangi illerde ve ilçelerde, nerelerde okullar tatil?

NEVŞEHİR'DE EĞİTİME ARA!

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.