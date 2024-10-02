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SON DAKİKA: Dilan Polat’tan adliyede selfie: Engin Polat ifade verdi!

Son dakika: Kara para, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan ve Engin Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dava sürerken devam eden Polat çifti dahil 28 şüphelinin "vergi suçu" soruşturmasında Engin Polat, bugün adliyeye gelerek savcılığa ifade verdi. Avukatları ve korumaları eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne gelen Polat çiftinden Engin Polat'ın ifade vermek için savcılık katında beklediği anları eşi Dilan Polat, sosyal medya hesabından paylaştı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 02.10.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 13:29
SON DAKİKA: Dilan Polat’tan adliyede selfie: Engin Polat ifade verdi!

Son dakika: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat beraberindeki 28 sanığın İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaları sürerken "vergi kanuna muhalefet" suçunun soruşturması ayrı olarak yürütülüyordu.

SON DAKİKA: Dilan Polat’tan adliyede selfie: Engin Polat ifade verdi!

Polat çifti beraberindeki 28 şüpheli hakkındaki vergi suçu soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA: Dilan Polat’tan adliyede selfie: Engin Polat ifade verdi!

TAHLİYE SONRASI YENİDEN ADLİYE KORİDORLARINDALAR
Kısa süre önce ana davanın ilk celsesinde tutuklanan sanıklar Engin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, babası Sezgin Polat ve muhasebeci avukat Ahmet Gün de tahliye edilmişti.

SON DAKİKA: Dilan Polat’tan adliyede selfie: Engin Polat ifade verdi!

Polatlar davasında tutuksuz olarak yargılanan Polat çifti, devam eden vergi suçu soruşturması kapsamında bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne geldi.

SON DAKİKA: Dilan Polat’tan adliyede selfie: Engin Polat ifade verdi!

"VERGİ SUÇU" SORUŞTURMASINDA ENGİN POLAT İFADE VERDİ
Dilan Polat, avukatları Sevinç Horoz ve korumaları eşliğinde sabah saatlerinde adliyeye giriş yaptıkları anları şahsi sosyal medya hesabından paylaştı.

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