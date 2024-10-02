SON DAKİKA: Dilan Polat’tan adliyede selfie: Engin Polat ifade verdi!

Son dakika: Kara para, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan ve Engin Polat cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dava sürerken devam eden Polat çifti dahil 28 şüphelinin "vergi suçu" soruşturmasında Engin Polat, bugün adliyeye gelerek savcılığa ifade verdi. Avukatları ve korumaları eşliğinde Anadolu Adliyesi'ne gelen Polat çiftinden Engin Polat'ın ifade vermek için savcılık katında beklediği anları eşi Dilan Polat, sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 02.10.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 13:29