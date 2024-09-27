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Son Dakika: Müge Anlı’da aranan Samet Şeker’in cansız bedenine ulaşıldı! 22 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

22 Eylül'de Çorum'da evinden çıkıp geri dönmeyen Samet Şeker'den günlerdir haber alınamıyordu. Ailesi ve sevgilisi Samet'in bulunması için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda 22 yaşındaki Samet Şeker'in ölü cansız bedenine ulaşıldı. Aile şüpheli bir şekilde ölen Samet'in sevgilisinden şüphelendiklerini açıkladı. İşte, Samet Şeker'in şüpheli ölümü ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

Giriş Tarihi: 27.09.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:31
Son Dakika: Müge Anlı’da aranan Samet Şeker’in cansız bedenine ulaşıldı! 22 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

Esrarengiz olay 22 Eylül 2024 tarihinde Çorum'da meydana geldi. Aracıyla evden çıkan 22 yaşındaki Samet Şeker sırra kadem bastı. Genç adam 50 kişilik arama kurtarma ekipleri tarafından telefonundan son sinyalin alındığı Obruk Barajı çevresinde günlerce arandıktan sonra ne yazık ki otomobilinin içinde ölü bulundu. Müge Anlı programına katılan aile üyeleri ise bu şüpheli ölümden Samet'in sevgilisi Melisa'yı sorumlu tuttu.

Son Dakika: Müge Anlı’da aranan Samet Şeker’in cansız bedenine ulaşıldı! 22 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

SAMET ŞEKER OLAYI NEDİR?
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Şeker ailesi 22 yaşındaki oğullarından haber alamadıklarını söyledi Genç adamın 1 haftadır kayıp olduğu belirtilirken tüm şüpheler Samet'in kız arkadaşı Melisa üzerinde yoğunlaştı.

Son Dakika: Müge Anlı’da aranan Samet Şeker’in cansız bedenine ulaşıldı! 22 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

Baba Esat Şeker, "22 Eylül akşamı oğlum evden çıktı, bir daha da eve dönmedi. Oğlum kaybolalı 5 gün oldu. AFAD, jandarma, polis, İHH ekipleri dağ taş her yere bakarak oğlumu arıyorlar. İnşallah sağ salim bulunur" açıklamlarında bulundu.

Son Dakika: Müge Anlı’da aranan Samet Şeker’in cansız bedenine ulaşıldı! 22 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

SAMET ŞEKER ARACINDA ÖLÜ BULUNDU
22 yaşındaki Samet şeker, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından daha geniş kapsamlı olarak aranmaya başlandı. Çorum'da Bir bağ evinin bahçesinde ters dönmüş araç görenler derhal jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede aracın içinde bir kişinin ölü olduğunu, ölen kişinin ise Müge Anlı'da aranan Samet Şeker olduğunu tespit etti.

Son Dakika: Müge Anlı’da aranan Samet Şeker’in cansız bedenine ulaşıldı! 22 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

AİLEDEN KAN DONDURAN İDDİALAR!
Samet'in ablası Zehra ise Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında kardeşinin kaybolmasında sevgilisi Melisa'nın parmağı olduğunu ve genç kızın hedef şaşırttığını iddia etti. Ayrıca kardeşinin sevgilisi Melisa'nın eski erkek arkadaşının takıntılı tavırlar sergilediğini açıkladı.

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