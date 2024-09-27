Son Dakika: Müge Anlı’da aranan Samet Şeker’in cansız bedenine ulaşıldı! 22 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

SAMET ŞEKER ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

22 yaşındaki Samet şeker, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından daha geniş kapsamlı olarak aranmaya başlandı. Çorum'da Bir bağ evinin bahçesinde ters dönmüş araç görenler derhal jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede aracın içinde bir kişinin ölü olduğunu, ölen kişinin ise Müge Anlı'da aranan Samet Şeker olduğunu tespit etti.