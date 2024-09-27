Son Dakika: Müge Anlı’da aranan Samet Şeker’in cansız bedenine ulaşıldı! 22 yaşındaki genç aracında ölü bulundu
22 Eylül'de Çorum'da evinden çıkıp geri dönmeyen Samet Şeker'den günlerdir haber alınamıyordu. Ailesi ve sevgilisi Samet'in bulunması için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda 22 yaşındaki Samet Şeker'in ölü cansız bedenine ulaşıldı. Aile şüpheli bir şekilde ölen Samet'in sevgilisinden şüphelendiklerini açıkladı. İşte, Samet Şeker'in şüpheli ölümü ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…
Giriş Tarihi: 27.09.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:31