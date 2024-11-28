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Sosyal medyaya yaş sınırlaması yolda! Türkiye'de yaş sınırı kaç olacak, sosyal medyaya kimler giremeyecek?

Çocukları dijital platformlardaki tehlikelere karşı korumak ve önlem almak amacıyla hükümet harekete geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile yürütülen sosyal medya yaş sınırlamasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çocukların akıllı telefon kullanımına sınır getirilmesi çalışmalarının ardından milyonlarca veli ve sosyal medya kullanıcısı konuyla ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, sosyal medya kimlere yasak olacak, TikTok, Facebook, Youtube, Instagram yaş sınırı kaç olacak?

Giriş Tarihi: 28.11.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:12
Sosyal medyaya yaş sınırlaması yolda! Türkiye’de yaş sınırı kaç olacak, sosyal medyaya kimler giremeyecek?

Sosyal medya platformlarına yaş sınırlaması geliyor. Dijitalleşen dünyada, sosyal ağlar ve dijital platformlarda bulunan sayısız tehdit ve tehlikeden çocukların korunulması için BTK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na bilgi veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün konuyla ilişkin son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, sosyal medya kimlere yasak olacak, TikTok, Facebook, Youtube, Instagram yaş sınırı kaç olacak?

Sosyal medyaya yaş sınırlaması yolda! Türkiye’de yaş sınırı kaç olacak, sosyal medyaya kimler giremeyecek?

13 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI KAPIDA!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girmesini yasaklamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sınır getirilmesi için TBMM işbirliğinde çalışıyor.

Sosyal medyaya yaş sınırlaması yolda! Türkiye’de yaş sınırı kaç olacak, sosyal medyaya kimler giremeyecek?

BTK BAŞKAN YARDIMCISI ABDÜLKERİM GÜN DUYURDU!

BTK olarak Türkiye'de 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişiklik içeren bir çalışma yaptıklarını açıklayan Abdülkerim Gün, "Bizim de 5651 sayılı düzenleme için 13 yaş altı yani ortaokul çocukları yani orta dördü bitirmiş bir öğrenci için sosyal medya uygulamalarına, sosyal ağlarına özellikle girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmamız şu an mevcut, önerimiz olacak" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyaya yaş sınırlaması yolda! Türkiye’de yaş sınırı kaç olacak, sosyal medyaya kimler giremeyecek?

YERLİ DİJİTAL OYUN
Dijital oyunlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla 9 ay süren bir çalışma yürüttüklerini belirten Gün, "Bizim kamu olarak ilk düsturumuz yerli bir uygulama yapmaktı ama bu yerli uygulamanın sadece Türkiye'de kalacağı ama PEGI'nin (Avrupa Oyun Bilgi Sistemi) altına Türkiye'ye uygun ek bir 'case' açılırsa daha verimli olacağı noktasında ciddi görüşler oldu. Şu an bu konuda da çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Sosyal medyaya yaş sınırlaması yolda! Türkiye’de yaş sınırı kaç olacak, sosyal medyaya kimler giremeyecek?

AKILLI TELEFON YASAĞI
Komisyonda sunum yapan akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci pek çok ülkede 13 yaş altına akıllı telefonların yasaklandığını belirterek Türkiye'de de benzer uygulamanın gündeme getirilmesini önerdi. Prof. Dr. Dilci, "Çocukta bir güvenlik zafiyeti ve sorunu varsa bu çocuklar için güvenlik ve haberleşme amaçlı tuşlu telefonlar kullanılsın" önerisini yaptı.

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