Sosyal medyaya yaş sınırlaması yolda! Türkiye’de yaş sınırı kaç olacak, sosyal medyaya kimler giremeyecek?

Çocukları dijital platformlardaki tehlikelere karşı korumak ve önlem almak amacıyla hükümet harekete geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile yürütülen sosyal medya yaş sınırlamasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çocukların akıllı telefon kullanımına sınır getirilmesi çalışmalarının ardından milyonlarca veli ve sosyal medya kullanıcısı konuyla ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, sosyal medya kimlere yasak olacak, TikTok, Facebook, Youtube, Instagram yaş sınırı kaç olacak?