Sosyal medyaya yaş sınırlaması yolda! Türkiye’de yaş sınırı kaç olacak, sosyal medyaya kimler giremeyecek?

BTK BAŞKAN YARDIMCISI ABDÜLKERİM GÜN DUYURDU!

BTK olarak Türkiye'de 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişiklik içeren bir çalışma yaptıklarını açıklayan Abdülkerim Gün, "Bizim de 5651 sayılı düzenleme için 13 yaş altı yani ortaokul çocukları yani orta dördü bitirmiş bir öğrenci için sosyal medya uygulamalarına, sosyal ağlarına özellikle girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmamız şu an mevcut, önerimiz olacak" ifadelerine yer verdi.