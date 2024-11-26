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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ 2024 | 20 bin yeni atanan öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Bakan Tekin açıkladı!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ 2024 | 20 bin yeni atanan öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Bakan Tekin açıkladı!

23 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni sonrası gözler yeni atanan öğretmenlerin göreve başlama tarihine çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları açıklandı ve adaylar atama sonuçlarını e-Devlet ekranı üzerinden öğrendi. Şimdi ise ataması yapılan öğretmenler göreve başlayacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama kararnamesi ne zaman yayınlanacak? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 08:29
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ 2024 | 20 bin yeni atanan öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Bakan Tekin açıkladı!

23 Kasım'da tamamlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarının ardından, yeni atanan öğretmenlerin göreve başlama tarihi için araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda atama süreci tamamlanırken, göreve başlayacağı günü sabırsızlıkla bekleyen öğretmenler sözleşmeli öğretmenlik atama kararnamesi ni bekliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama kararnamesi ne zaman yayınlanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen göreve ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ 2024 | 20 bin yeni atanan öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Bakan Tekin açıkladı!

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 23 Kasım'da gerçekleştirilen atamalar sonrası, yeni atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci gündemde.

Atama kararnamelerinin illere gönderilmesi ve gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından, öğretmenlerin göreve başlaması planlanıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ 2024 | 20 bin yeni atanan öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Bakan Tekin açıkladı!

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI SÜRECİ
7315 sayılı Kanun kapsamında, ataması yapılan öğretmenler için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılacak. Bu süreç, öğretmenlerin kamu görevine uygunluğunu değerlendirmek için zorunlu bir aşamadır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ 2024 | 20 bin yeni atanan öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Bakan Tekin açıkladı!

TEBLİGAT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan, göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu çerçevesinde tebligat yapılacak. Tebligatın ardından öğretmenler, belirlenen tarihlerde göreve başlayabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ 2024 | 20 bin yeni atanan öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Bakan Tekin açıkladı!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KARARNAMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'na göre, atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.

İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda valiliklerde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacak.

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