SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ 2024 | 20 bin yeni atanan öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Bakan Tekin açıkladı!

23 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni sonrası gözler yeni atanan öğretmenlerin göreve başlama tarihine çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları açıklandı ve adaylar atama sonuçlarını e-Devlet ekranı üzerinden öğrendi. Şimdi ise ataması yapılan öğretmenler göreve başlayacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama kararnamesi ne zaman yayınlanacak? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? İşte detaylar...