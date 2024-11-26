SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ 2024 | 20 bin yeni atanan öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Bakan Tekin açıkladı!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KARARNAMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'na göre, atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.

İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda valiliklerde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacak.