SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuru tarihleri öğretmen adayları tarafından mercek altına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ile birlikte 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ayrıntılar netlik kazandı. Adaylar tercih işlemlerini e-Devlet üzerinden yapacak ve başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak, başvuru işlemleri nereden ve nasıl gerçekleştirilecek?