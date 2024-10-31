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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuru tarihleri öğretmen adayları tarafından mercek altına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ile birlikte 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ayrıntılar netlik kazandı. Adaylar tercih işlemlerini e-Devlet üzerinden yapacak ve başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak, başvuru işlemleri nereden ve nasıl gerçekleştirilecek?

Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 09:38
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları 26 Ekim saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Tekin, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının ilan edilmesinin ardından atama tercih sürecinin başlayacağını duyurdu ve takvim bilgilerini aktardı. Öğretmen adayları tercih işlemleri için atama tarihlerini dört gözle bekliyor. İşte, 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tecih tarihleri ile ilgii ayrıntılar haberin devamında...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları 26 Ekim saat 22.00'de e-Devlet üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Buna göre adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Tekin, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 23 Kasım tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.

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