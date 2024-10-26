SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için merakla beklenen açıklama geldi. 20 bin öğretmen ataması için gerçekleştirilen sözlü sınavların ardından haftalar geçmişken, mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte süreç hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının ilan edilmesinin ardından atama tercih sürecinin başlayacağını duyurdu ve takvim bilgilerini aktardı. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılacak?