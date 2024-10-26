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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için merakla beklenen açıklama geldi. 20 bin öğretmen ataması için gerçekleştirilen sözlü sınavların ardından haftalar geçmişken, mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte süreç hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının ilan edilmesinin ardından atama tercih sürecinin başlayacağını duyurdu ve takvim bilgilerini aktardı. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Giriş Tarihi: 26.10.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:15
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih takvimi gündemdeki yerini koruyor. MEB, öğretmen atamalarında KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'sinin birleşimiyle oluşturulan başarı puanlarına göre 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirecek. Öğretmen adayları atama tercihlerinin ne zaman başlayacağını arama motorları üzerinde sorguluyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl gerçekleştirilecek, tercih süreci ne zaman başlayacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından Milli Eğiti Bakanı Tekin'den sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerine ilişkin ilk açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

"Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullaılarak e e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il Millî Eğitim Müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH TAKVİMİ: MEB 20 bin öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı Konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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