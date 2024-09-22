Sözleşmeli öğretmenlik sonuç ekranı e-Devlet: Bakan Tekin duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için aldığı başvurular mayıs ayında tamamlanmış, sözlü sınav ise temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçlarını merakla bekleyen adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde sonuç ekranının kısa bir süre açıldığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Bakan Tekin'ten açıklama geldi. İşte e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sonuç ekranı ile sonuçların açıklanacağı tarih.