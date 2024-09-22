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Sözleşmeli öğretmenlik sonuç ekranı e-Devlet: Bakan Tekin duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için aldığı başvurular mayıs ayında tamamlanmış, sözlü sınav ise temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Sınav sonuçlarını merakla bekleyen adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde sonuç ekranının kısa bir süre açıldığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Bakan Tekin'ten açıklama geldi. İşte e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sonuç ekranı ile sonuçların açıklanacağı tarih.

Giriş Tarihi: 22.09.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:59
Sözleşmeli öğretmenlik sonuç ekranı e-Devlet: Bakan Tekin duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte açıklanır gibi sorular on binlerce aday tarafından merak ediliyor. Okulların açılmasıyla birlikte; 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı tarih araştırma konusu oluyor. İşte e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sonuç ekranı ile Bakan Tekin'in açıklamaları…

Sözleşmeli öğretmenlik sonuç ekranı e-Devlet: Bakan Tekin duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Sonuçlara ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sözleşmeli öğretmenlik sonuç ekranı e-Devlet: Bakan Tekin duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlayan Bakan Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdığını açıkladı. Bakan Tekin konuya ilişkin şunları söyledi:

"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar."

Sözleşmeli öğretmenlik sonuç ekranı e-Devlet: Bakan Tekin duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR YANLIŞLIKLA SIZDIRILDI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı özel programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tekin, atama sonuçlarının yanlışlıkla açıldığını, ve ilgili kişilerle ilgili soruşturma açıldığını ifade etti.

Sözleşmeli öğretmenlik sonuç ekranı e-Devlet: Bakan Tekin duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler.

Sonuçlar ayrıca, e-Devlet platformu üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulanabilecek.

Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanlara göre tercih işlemlerine başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, tercih ve yerleştirme sürecini de resmi internet sitesinde duyuracak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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