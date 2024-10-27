SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TAKVİMİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Bakan Tekin, sosyal medya hesabında tercihlerin başlayacağını duyurdu. Sözlü sınav puanının yüzde ellisi ve KPSS puanın yüzde ellisi alınarak yerleştire puanları belli olacak. Öğretmen atama tercih başvuruları Kasım ayında yapılacak. MEB duyurusuyla 20 bin öğretmen ataması için tercih başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Peki, MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte öğretmen atam tercihleri 2024 detayları