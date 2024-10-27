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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TAKVİMİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Bakan Tekin, sosyal medya hesabında tercihlerin başlayacağını duyurdu. Sözlü sınav puanının yüzde ellisi ve KPSS puanın yüzde ellisi alınarak yerleştire puanları belli olacak. Öğretmen atama tercih başvuruları Kasım ayında yapılacak. MEB duyurusuyla 20 bin öğretmen ataması için tercih başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Peki, MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte öğretmen atam tercihleri 2024 detayları

Giriş Tarihi: 27.10.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 12:01
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TAKVİMİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 2024 detayları belli oldu. Son olarak öğretmenlik mülakat sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda tercih süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu. 28 Ekim - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına yapılan itiraz sürecinin dolmasıyla, öğretmen adayları bir sonraki aşamada atama tercihlerini yapacaklar.Peki sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TAKVİMİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TAKVİMİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TAKVİMİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

e-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan sözleşmeli öğretmenlik atamaları için MEB tarafından ayrıca kılavuz yada bilgilendirme yayınlanması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TAKVİMİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?
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