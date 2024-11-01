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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri hakkında Bakan Tekin'den açıklama geldi. Mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğretmenler detayları beklemeye koyuldu. Sözlü sınav puanının yüzde ellisi ve KPSS puanın yüzde ellisi yerleştirme puanına doğrudan etki edecek. Öğretmen atama tercih başvuruları Kasım ayında gerçekleştirilecek. MEB duyurusuyla 20 bin öğretmen ataması tercihlerine ilişkin süreç netleşti. Peki, MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 01.11.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:13
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?

MEB sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihleri belli oldu. Bakan Tekin'in açıklamasıyla Kasım ayında gerçekleşecek olan tercih süreciyle ilgili bekleyiş sürüyor. Sürece dair detaylar öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. İşte Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ve detaylar

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?

ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

e-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan sözleşmeli öğretmenlik atamaları için MEB tarafından ayrıca kılavuz yada bilgilendirme yayınlanması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?
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