SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri hakkında Bakan Tekin'den açıklama geldi. Mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğretmenler detayları beklemeye koyuldu. Sözlü sınav puanının yüzde ellisi ve KPSS puanın yüzde ellisi yerleştirme puanına doğrudan etki edecek. Öğretmen atama tercih başvuruları Kasım ayında gerçekleştirilecek. MEB duyurusuyla 20 bin öğretmen ataması tercihlerine ilişkin süreç netleşti. Peki, MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? İşte detaylar