SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH TARİHLERİ: 2024 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman ve nereden yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

e-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan sözleşmeli öğretmenlik atamaları için MEB tarafından ayrıca kılavuz yada bilgilendirme yayınlanması bekleniyor.