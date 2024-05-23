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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Spor sonrası kas ağrısı sandı! Doktorlar sonuçları görünce dehşete düştü: "Omzunda domates büyüklüğünde..."

Spor sonrası kas ağrısı sandı! Doktorlar sonuçları görünce dehşete düştü: "Omzunda domates büyüklüğünde..."

İngiliz bir kadın, doktorların sol omuz ekleminde domates büyüklüğünde kötü huylu bir tümör keşfetmesinin ardından omzunun çıkarılıp yerine metal konması gerektiğini öğrenince büyük bir yıkım yaşadı.

Giriş Tarihi: 23.05.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 14:49
Spor sonrası kas ağrısı sandı! Doktorlar sonuçları görünce dehşete düştü: Omzunda domates büyüklüğünde...

23 yaşındaki Cat Holden, "Altı ila dokuz ay kemoterapiye ihtiyacım olduğu söylendi - bu hayatımın en karanlık günüydü. Hala kafamı toparlayamıyorum" diyerek açıkladığı bu süreci aslında basit bir spor ağrısı sandığını anlattı.

Spor sonrası kas ağrısı sandı! Doktorlar sonuçları görünce dehşete düştü: Omzunda domates büyüklüğünde...

Essex'te sigortacı yardımcısı olarak çalışan Holden, Mart 2023'te Great Yarmouth'ta aile tatili sırasında kaya tırmanışı sırasında sol omzunun sızladığını fark etti.

Spor sonrası kas ağrısı sandı! Doktorlar sonuçları görünce dehşete düştü: Omzunda domates büyüklüğünde...

Holden kaslarının zorlandığını düşünmüştü. Ağrı, tırmanıştan sonra da devam etti ama doktora gidecek kadar endişelenmedi.

Spor sonrası kas ağrısı sandı! Doktorlar sonuçları görünce dehşete düştü: Omzunda domates büyüklüğünde...

Ancak ağustos ayına gelindiğinde Batı Sussex'teki Bracklesham Körfezi'nde yüzerken omzunun yeniden sızladığını hissetti. Başını suyun üzerinde tutmakta güçlük çektiğini söyledi. Doktora gittiğinde, omzunun "gerçekten iltihaplı göründüğünü" söylendi ve tendinit teşhisi koyuldu.

Spor sonrası kas ağrısı sandı! Doktorlar sonuçları görünce dehşete düştü: Omzunda domates büyüklüğünde...

Holden, "Bana bunun kolay bir çözüm olduğu söylendi; sadece dinlenmeye ve ibuprofene ihtiyacım vardı. Sanırım her zaman bunun daha fazlası olduğunu düşündüm."

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