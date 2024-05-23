Spor sonrası kas ağrısı sandı! Doktorlar sonuçları görünce dehşete düştü: "Omzunda domates büyüklüğünde..."

23 yaşındaki Cat Holden, 'Altı ila dokuz ay kemoterapiye ihtiyacım olduğu söylendi - bu hayatımın en karanlık günüydü. Hala kafamı toparlayamıyorum' diyerek açıkladığı bu süreci aslında basit bir spor ağrısı sandığını anlattı. Essex'te sigortacı yardımcısı olarak çalışan Holden, Mart 2023'te Great Yarmouth'ta aile tatili sırasında kaya tırmanışı sırasında sol omzunun sızladığını fark etti. Holden kaslarının zorlandığını düşünmüştü. Ağrı, tırmanıştan sonra da devam etti ama doktora gidecek kadar endişelenmedi. Ancak ağustos ayına gelindiğinde Batı Sussex'teki Bracklesham Körfezi'nde yüzerken omzunun yeniden sızladığını hissetti. Başını suyun üzerinde tutmakta güçlük çektiğini söyledi. Doktora gittiğinde, omzunun 'gerçekten iltihaplı göründüğünü' söylendi ve tendinit teşhisi koyuldu. Holden, 'Bana bunun kolay bir çözüm olduğu söylendi; sadece dinlenmeye ve ibuprofene ihtiyacım vardı. Sanırım her zaman bunun daha fazlası olduğunu düşündüm.' Cat Holden, Avustralya'ya 'hayatının gezisine' çıkmadan önce biraz fizyoterapi gördü. Ancak Sidney köprüsüne tırmanırken ve paraşütle atlarken 'bir şeylerin gerçekten ters gittiğini' fark etti. Omzu ağrımaktan zonklamaya dönüştü ve uykusunu böldü. 'Kasım ortasında Avustralya'dan eve döndüm; ne ağrı ne de şişkinlik vardı. Ancak sol omzumu dik açının üzerine kaldıramadım,' diye anlattı Holden. 'Her gece uyanık yatardım ve omzumda bir nabzı hissederdim. Fizyoterapistim bile kolumun gerçekten gücünü kaybettiğimi fark etti.' Holden 5 Ocak'ta bir uzman ziyaret etti. Ona mümkün olan en kısa sürede MR çekilmesi gerektiği söylendi. Holden, 'Randevuya giderken anneme şöyle dedim: 'Umarım herhangi bir ameliyata veya enjeksiyona ihtiyacım olmaz.' İkimiz de bunun gerçekten sinir bozucu olacağını söylemiştik' diye anlattı. 'Danışman odaya girdi ve elimi sıktı; bir şeylerin doğru olmadığını biliyordum' diye devam etti. ''Omzunuzda gerçekten olağandışı bir şey bulduk; bir tümör' dedi.' 8 Mart'ta yapılan biyopsi sonrasında Holden'a kötü huylu dev hücreli tümör olduğu söylendi. Bu tür kemik tümörleri nadiren kötü huyludur. Holden, 'Onkoloji ekibi bana kemoterapinin tüm potansiyel yan etkilerini tek bir randevuda anlattı... İki saatten fazla sürdü' dedi. 'Bana saçlarımı ve işitme yeteneğimi kaybedebileceğim ve bağışıklık sistemimin o kadar zayıflayacağı ve sepsis gibi hastalıklara karşı duyarlı olabileceğim söylendi.' Holden bu süreçte saçını, kaşlarını ve kirpiklerini kaybetti. Ayrıca kulak çınlaması da gelişti. Tüm bu süreçte her ne kadar kemoterapinin etkisini 'otobüs çarpmış gibi' olarak tanımlasa da zor zamanlara rağmen tedavisine devam ediyor.