Squid Game 2. sezonu için Netflix Türkiye’den müjdeli haber! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engellerini aşarak Netflix'in en çok izlenen dizisi unvanını kazanan Squid Game, merakla beklenen yeni sezonuyla geri dönüyor. Netflix Türkiye, 2. sezon yayın tarihini duyurdu. Yayınlandığı anda dünya çapında büyük bir sansasyon yaratan yapım, uluslararası arenada olağanüstü bir başarı elde etmişti. Gi Hun'un intikam yolculuğuna odaklanacak yapımın ikinci sezonu heyecanla merak ediliyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar ve açıklanan tarih