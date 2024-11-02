Squid Game 2. sezonu için Netflix Türkiye’den müjdeli haber! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game, Eylül 2021'de izleyiciyle buluştuğunda, hızla yükselerek Netflix'in 90'dan fazla ülkede en çok izlenen dizisi olmuş ve tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Üç yıllık bir bekleyişin ardından, dizi hayranlarına heyecan verici bir haber geldi: Squid Game 2. sezonuyla geri dönüyor! Başrolü üstlenen Lee Jung-jae (Gi-Hun), yeni sezona dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Peki, bu heyecanla beklenen sezon ne zaman başlayacak? İşte Squid Game 2. sezonun yayın tarihi ve tüm detaylar...