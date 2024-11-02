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Squid Game 2. sezonu için Netflix Türkiye'den müjdeli haber! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engellerini aşarak Netflix'in en çok izlenen dizisi unvanını kazanan Squid Game, merakla beklenen yeni sezonuyla geri dönüyor. Netflix Türkiye, 2. sezon yayın tarihini duyurdu. Yayınlandığı anda dünya çapında büyük bir sansasyon yaratan yapım, uluslararası arenada olağanüstü bir başarı elde etmişti. Gi Hun'un intikam yolculuğuna odaklanacak yapımın ikinci sezonu heyecanla merak ediliyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar ve açıklanan tarih

Giriş Tarihi: 02.11.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:20
Squid Game 2. sezonu için Netflix Türkiye’den müjdeli haber! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game, Eylül 2021'de izleyiciyle buluştuğunda, hızla yükselerek Netflix'in 90'dan fazla ülkede en çok izlenen dizisi olmuş ve tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Üç yıllık bir bekleyişin ardından, dizi hayranlarına heyecan verici bir haber geldi: Squid Game 2. sezonuyla geri dönüyor! Başrolü üstlenen Lee Jung-jae (Gi-Hun), yeni sezona dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Peki, bu heyecanla beklenen sezon ne zaman başlayacak? İşte Squid Game 2. sezonun yayın tarihi ve tüm detaylar...

Squid Game 2. sezonu için Netflix Türkiye’den müjdeli haber! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUID GAME 2. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

Netflix'in ilk sezonuyla oldukça konuşulan dizisi Squid Game'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Netflix 2. sezon tarihi belli oldu.

Yeni sezonda Seong Gi-Hun'un (Lee Jung-jae) intikam arayışını ve oyuna tekrardan katılışını konu edinen yapım, 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak.

Squid Game 2. sezonu için Netflix Türkiye’den müjdeli haber! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

''ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR''

"Asıl oyun şimdi başlıyor." sloganı ile üç yıl aranın ardından tekrar izleyicilerle buluşacak olan yapımın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı.

Fragmanda da başrol olan 456 numarayı vurgulayan dizi, gerilimli bir sezon ile Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Squid Game 2. sezonu için Netflix Türkiye’den müjdeli haber! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

3. VE FİNAL SEZONU İÇİN ONAY ALDI

Ayrıca dizi, 2. sezonun ardından 3. ve final sezonu için de onay aldı. Buna göre, dizinin hikayesi 2025 yılında sona erecek.

Squid Game 2. sezonu için Netflix Türkiye’den müjdeli haber! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME SEZON 2 İLK BAKIŞ
Şubat ayında Netflix, Squid Game Sezon 2'nin ilk tanıtım klibi yayınladı . 2024'te platforma ne geleceğini gösteren bir videoda Netflix, Kore gerilim filminin bir sonraki bölümünü gösteriyor.

Gi-hun (Lee Jung-jae) havaalanında yürürken görülüyor ve telefonda bir adam ona "Yaptığın seçimden pişman olacaksın." diyor. Gi-hun cevaplıyor: "Seni bulacağım. Ne pahasına olursa olsun."

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