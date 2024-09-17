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Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman 2024? Ertelenen 3. hafta maç tarihleri belli oldu! Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de mücadeleler hız kesmeden devam ederken, gözler Süper Lig'in 3. haftasında UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi mücadeleleri nedeniyle ertelenen maçların ne zaman oynanacağına çevrildi. 3 karşılaşmanın ertelendiği fikstürde, maçların tarihi belli oldu! Peki, Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman 2024? Ertelenen 3. hafta maç tarihleri!

Giriş Tarihi: 17.09.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 07:58
Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman 2024? Ertelenen 3. hafta maç tarihleri belli oldu! Galatasaray...

TFF tarafından, Süper Lig ertelenen maçların tarihleri açıklandı. Avrupa kupalarında mücadele eden Süper Lig takımlarının oynayamadığı karşılaşmalar bu hafta gerçekleşirken, ilk karşılaşma olan Galatasaray Gaziantep FK mücadelesi bugün gerçekleşecek. Peki, Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman 2024?

Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman 2024? Ertelenen 3. hafta maç tarihleri belli oldu! Galatasaray...

SÜPER LİG ERTELENEN 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 3. haftasında temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi mücadeleleri nedeniyle karşılaşmaları ertelenmişti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ertelenen maçlar 17-18-19 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman 2024? Ertelenen 3. hafta maç tarihleri belli oldu! Galatasaray...

17 EYLÜL SALI

  • 20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park): Cihan Aydın

Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman 2024? Ertelenen 3. hafta maç tarihleri belli oldu! Galatasaray...

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

  • 20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs): Direnç Tonusluoğlu

Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman 2024? Ertelenen 3. hafta maç tarihleri belli oldu! Galatasaray...

19 EYLÜL PERŞEMBE:

  • 20.00 Trabzonspor-Bellona Kayserispor (Papara Park): Mehmet Türkmen
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