Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman 2024? Ertelenen 3. hafta maç tarihleri belli oldu! Galatasaray...
Trendyol Süper Lig'de mücadeleler hız kesmeden devam ederken, gözler Süper Lig'in 3. haftasında UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi mücadeleleri nedeniyle ertelenen maçların ne zaman oynanacağına çevrildi. 3 karşılaşmanın ertelendiği fikstürde, maçların tarihi belli oldu! Peki, Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman 2024? Ertelenen 3. hafta maç tarihleri!
Giriş Tarihi: 17.09.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 07:58