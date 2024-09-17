Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman 2024? Ertelenen 3. hafta maç tarihleri belli oldu! Galatasaray...

TFF tarafından, Süper Lig ertelenen maçların tarihleri açıklandı. Avrupa kupalarında mücadele eden Süper Lig takımlarının oynayamadığı karşılaşmalar bu hafta gerçekleşirken, ilk karşılaşma olan Galatasaray Gaziantep FK mücadelesi bugün gerçekleşecek. Peki, Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman 2024?