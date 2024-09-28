SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU | Süper Lig’de kim önde? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

SÜPER LİG'DE KİM ÖNDE? "GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ..."

Süper Lig ya da sponsorluk anlaşması gereği Trendyol Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligidir. Bir sezonda 19 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son dört sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselir. Ağustos ve mayıs ayları da dâhil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig'in 2023-24 sezonu, 38 hafta ve 380 maçtan oluşmaktadır.