SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU | Süper Lig’de kim önde? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig güncel puan durumu son dakika gündeminde yer alıyor. Süper Lig'in 7. haftasında, maçlar hız kesmeden devam ederken, gözler puan durumuna çevrildi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm takımlar mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Peki, Süper Lig'de kim önde? İşte, Süper Lig güncel puan durumu!
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
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|0
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3
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|4
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|14
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|9
|13
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4
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|4
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|0
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|4
|7
|13
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5
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|6
|4
|1
|1
|13
|8
|5
|13
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6
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|2
|3
|1
|11
|7
|4
|9
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7
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|2
|3
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|6
|3
|9
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8
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|3
|2
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|-2
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9
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|2
|6
|7
|-1
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10
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|2
|3
|6
|8
|-2
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11
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|-3
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12
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|4
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|11
|-2
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13
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|2
|0
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|9
|-4
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14
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|0
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|0
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|3
|0
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15
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|3
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|7
|-3
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16
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|3
|15
|-12
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17
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|0
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|-4
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18
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|0
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|4
|10
|-6
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19
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|0
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|5
|5
|14
|-9
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