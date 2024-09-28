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SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU | Süper Lig'de kim önde? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig güncel puan durumu son dakika gündeminde yer alıyor. Süper Lig'in 7. haftasında, maçlar hız kesmeden devam ederken, gözler puan durumuna çevrildi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm takımlar mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Peki, Süper Lig'de kim önde? İşte, Süper Lig güncel puan durumu!

Giriş Tarihi: 28.09.2024 21:45 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:45
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU | Süper Lig’de kim önde? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig puan durumu, ekrana gelen lig maçlarının hemen ardından araştırılıyor. Mücadelelerin hız kesmeden devam ettiği maç fikstründe bugün Galatasaray Kasımpaşa karşılaşması yaşandı. İlk etapta 3-0 önde olan sarı kırmızılı ekibin karşılaşması, daha sonrasında 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Peki, Süper Lig'de kim önde? İşte, Süper Lİg puan durumu...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU | Süper Lig’de kim önde? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

SÜPER LİG'DE KİM ÖNDE? "GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ..."

Süper Lig ya da sponsorluk anlaşması gereği Trendyol Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligidir. Bir sezonda 19 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son dört sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselir. Ağustos ve mayıs ayları da dâhil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig'in 2023-24 sezonu, 38 hafta ve 380 maçtan oluşmaktadır.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU | Süper Lig’de kim önde? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Rank
Takım
Oynanan maçlar
Galibiyet
Beraberlik
Mağlubiyet
Attığı gol sayısı
Yenen goller
Averaj
Puan
Son 5 maç
Şampiyonlar Ligi grup aşaması
1
Galatasaray
 7 6 1 0 23 8 15 19
Galibiyet
Galibiyet
Galibiyet
Galibiyet
Berabere
Şampiyonlar Ligi eleme turu katılımcıları
2
Samsunspor
 7 5 0 2 11 6 5 15
Galibiyet
Mağlubiyet
Galibiyet
Galibiyet
Galibiyet
Avrupa Ligi eleme turu katılımcıları
3
Fenerbahçe
 6 4 1 1 14 5 9 13
Berabere
Galibiyet
Galibiyet
Galibiyet
Mağlubiyet
Avrupa Konferans Ligi eleme turu katılımcıları
4
Beşiktaş
 5 4 1 0 11 4 7 13
Galibiyet
Galibiyet
Galibiyet
Berabere
Galibiyet
5
Başakşehir
 6 4 1 1 13 8 5 13
Galibiyet
Galibiyet
Galibiyet
Mağlubiyet
Galibiyet
6
Göztepe
 6 2 3 1 11 7 4 9
Berabere
Berabere
Galibiyet
Galibiyet
Mağlubiyet
7
Eyüpspor
 6 2 3 1 9 6 3 9
Galibiyet
Galibiyet
Berabere
Berabere
Mağlubiyet
8
Alanyaspor
 7 2 3 2 7 9 -2 9
Berabere
Mağlubiyet
Berabere
Galibiyet
Galibiyet
9
Konyaspor
 6 2 2 2 6 7 -1 8
Mağlubiyet
Mağlubiyet
Berabere
Galibiyet
Berabere
10
Sivasspor
 7 2 2 3 6 8 -2 8
Mağlubiyet
Mağlubiyet
Galibiyet
Berabere
Mağlubiyet
11
Antalyaspor
 6 2 2 2 9 12 -3 8
Mağlubiyet
Galibiyet
Mağlubiyet
Galibiyet
Berabere
12
Kasımpaşa
 7 1 4 2 9 11 -2 7
Berabere
Galibiyet
Mağlubiyet
Berabere
Berabere
13
Bodrumspor
 6 2 0 4 5 9 -4 6
Mağlubiyet
Galibiyet
Mağlubiyet
Mağlubiyet
Galibiyet
14
Trabzonspor
 5 0 5 0 3 3 0 5
Berabere
Berabere
Berabere
Berabere
Berabere
15
Gaziantep FK
 5 1 1 3 4 7 -3 4
Galibiyet
Mağlubiyet
Mağlubiyet
Mağlubiyet
Berabere
Grupta kalma maçı
16
Rizespor
 7 1 1 5 3 15 -12 4
Mağlubiyet
Mağlubiyet
Mağlubiyet
Mağlubiyet
Mağlubiyet
Grupta kalma maçı
17
Kayserispor
 5 0 3 2 5 9 -4 3
Mağlubiyet
Berabere
Berabere
Berabere
Mağlubiyet
Grupta kalma maçı
18
Hatayspor
 6 0 2 4 4 10 -6 2
Berabere
Mağlubiyet
Mağlubiyet
Berabere
Mağlubiyet
Grupta kalma maçı
19
Adana Demirspor
 6 0 1 5 5 14 -9 1
Mağlubiyet
Berabere
Mağlubiyet
Mağlubiyet
Mağlubiyet
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU | Süper Lig’de kim önde? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU | Süper Lig’de kim önde? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
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