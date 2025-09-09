Telefon bağımlılığı felce yol açtı: Genç Çinli hayatının şokunu yaşadı

Yaz aylarında saatlerce başı öne eğik şekilde bulaşık yıkamak ve masaları silmek gibi işler yapan Xiao, boş zamanlarının çoğunu da telefonuna bakarak, video oyunları oynayarak ve sosyal medya platformlarında gezinerek geçiriyordu. Başta boynunda, kollarında ve bacaklarında hafif uyuşma hisseden genç, 30 Temmuz sabahı bacaklarında hiçbir his olmadan uyandı ve hareket edemedi. Acil servise kaldırılan Xiao Dong'un yapılan muayenesinde, servikal omurgasının C4-T1 segmentinde büyük bir kan pıhtısı tespit edildi. Bu pıhtı, omuriliğe baskı yaparak göğsünden aşağısının neredeyse tamamen felç olmasına neden oldu. Doktorlar, başını uzun süre eğmenin omurilik kanalındaki anormal bir kan damarını yırtarak hematom oluşumuna yol açtığını ve bu durumun akut felce neden olduğunu açıkladı. Genç adam, acil ameliyatla kan pıhtasından kurtarıldı ve kalıcı felç riski önlendi. Xiao Dong şu anda alt uzuvlarının kontrolünü yeniden kazanmaya başladı, ancak tamamen iyileşmesi için zamana ihtiyacı var. Tıp uzmanları, başın uzun süre öne eğik tutulmasının kan dolaşımını etkileyebileceğini ve damarların anormal şekilde şişip genişlemesine yol açabileceğini belirtiyor. Bu durum, baş ağrısı, baş dönmesi, uzun süreli yorgunluk ve omuz, boyun ile kollarda uyuşma gibi belirtilere neden olabilir. Aşırı durumlarda ise kronik tıkanıklık, damar yapısını ve merkezi sinir sistemini etkileyerek beyin enfarktüsü veya hemipleji (beyne giden kanın kesilmesi sonucu beynin zarar görmesi) gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.