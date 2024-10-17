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TORBA YASA 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Torba Yasa çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler, yürürlüğe ne zaman girecek?

Torba Yasa ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ekim ayı itibarıyla yeni dönem meclis çalışmalarına başladı. Meclis Genel Kurulu tatilin hemen ardından pek çok kanun teklifi ile ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Ekonomik düzenlemler ve kanun değişikliklerini kapsayan torba yasa ile 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı gibi birçok düzenlemeyi içeren yasa teklifi için gözler meclise çevrildi. 86 maddelik tasarının 55 maddesi meclis görüşmelerinin ardından kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Torba Yasa maddeleri ve içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi?

Giriş Tarihi: 17.10.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:34
TORBA YASA 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Torba Yasa çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler, yürürlüğe ne zaman girecek?

Torba Yasa maddeleri ve içeriği Meclis gündeminde yer almaya devam ediyor. Tasarı kapsamında bulunan 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gününden emeklilik, ev hanımlarına prim desteği, vergi affı gibi birçok konu başlığından hangilerinin bu düzenleme içerisinde yer alıp almayacağına dair araştırmalar hız kazandı. TBMM öncelikli olarak 9. Yargı Paketi çalışmalarına yoğunlaşırken Torba Yasa ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, 2024 Torba Yasa ile ilgili son dakika gelişmeleri haberin devamında...

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Torba Yasa çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler, yürürlüğe ne zaman girecek?

TORBA YASA MECLİS GÜNDEMİNDE!

1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla çalışmalarına devam edenTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul sürecinde pek çok kanun tasarısı üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalara göre Meclis'in öncelikli konusu 9. Yargı Paketi. Bununla birlikte diğer kanun teklifleri de milletvekillerinin değerlendirme sürecinde.

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Torba Yasa çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler, yürürlüğe ne zaman girecek?

86 maddelik tasarının 55 maddesi meclis görüşmelerinin ardından Resmi Gazete'te yayımlandı. Kalan maddeleri ile takip edilen torba yasa hakkında henüz yeni bir gelişme kaydedilmedi. Öte yandan 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konularda yapılan açıklamalar şöyle:

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Torba Yasa çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler, yürürlüğe ne zaman girecek?

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Torba yasa maddeleri kesinleşmezken çalışmalar için yetkililer tarafından yapılan son açıklamalar şöyle:

Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklindeki son açıklaması ardından torba yasada beklenenler arasında yer alan ev hanımlarına prim desteği gündemde.

TORBA YASA 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Torba Yasa çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler, yürürlüğe ne zaman girecek?

BAĞKUR 7200 SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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