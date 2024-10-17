TORBA YASA 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Torba Yasa çıktı mı, maddeleri ve içeriği neler, yürürlüğe ne zaman girecek?

Torba Yasa ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ekim ayı itibarıyla yeni dönem meclis çalışmalarına başladı. Meclis Genel Kurulu tatilin hemen ardından pek çok kanun teklifi ile ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Ekonomik düzenlemler ve kanun değişikliklerini kapsayan torba yasa ile 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı gibi birçok düzenlemeyi içeren yasa teklifi için gözler meclise çevrildi. 86 maddelik tasarının 55 maddesi meclis görüşmelerinin ardından kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Torba Yasa maddeleri ve içeriğinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi?