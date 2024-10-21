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TORBA YASA 2024 SON DURUM: Torba Yasa çıktı mı, yürürlüğe ne zaman girecek? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı

Torba Yasa ile ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Ekim ayı itibarıyla yeni dönem çalışmalarına başladı. Meclis Genel Kurulu, tatilin ardından birçok kanun teklifi üzerinde görüşmelerine devam ediyor. Ekonomik düzenlemeleri ve kanun değişikliklerini içeren torba yasa, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı gibi önemli düzenlemeleri barındırıyor. Toplamda 86 maddeden oluşan tasarıdan 55 madde, meclis görüşmelerinin ardından kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Torba Yasa'nın maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek ve Meclis'ten geçti mi?

Giriş Tarihi: 21.10.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 07:23
TORBA YASA 2024 SON DURUM: Torba Yasa çıktı mı, yürürlüğe ne zaman girecek? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı

Torba Yasa maddeleri ve içeriği, Meclis gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Tasarıda yer alan 3600 ek gösterge, Bağkur'un 7200 prim günü şartıyla emeklilik, ev hanımlarına yönelik prim desteği ve vergi affı gibi çeşitli konular üzerinde araştırmalar hız kazanmış durumda.İşte, 2024 Torba Yasa ile ilgili son gelişmeler haberin devamında...

TORBA YASA 2024 SON DURUM: Torba Yasa çıktı mı, yürürlüğe ne zaman girecek? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı

TORBA YASA MECLİSE GELDİ!

1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla çalışmalarına kaldığı yerden devam edenTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul sürecinde pek çok kanun tasarısı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalara göre Meclis'in öncelikli konusu 9. Yargı Paketi. Bununla birlikte diğer kanun teklifleri de milletvekillerinin değerlendirme sürecinde.

TORBA YASA 2024 SON DURUM: Torba Yasa çıktı mı, yürürlüğe ne zaman girecek? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı

86 maddelik tasarının 55 maddesi meclis görüşmelerinin ardından Resmi Gazete'te yayımlandı. Kalan maddeleri ile takip edilen torba yasa hakkında henüz yeni bir gelişme yaşanmadı. Diğer taraftan 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konularda yapılan açıklamalar şöyle:

TORBA YASA 2024 SON DURUM: Torba Yasa çıktı mı, yürürlüğe ne zaman girecek? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı

TORBA YASA KAPSAM VE MADDELERİ

Torba yasa maddeleri kesinleşmezken çalışmalar için yetkililer tarafından yapılan son açıklamalar şu ifadelerle gündeme geldi;

Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklindeki son açıklaması ardından torba yasada beklenenler arasında yer alan ev hanımlarına prim desteği gündemde.

TORBA YASA 2024 SON DURUM: Torba Yasa çıktı mı, yürürlüğe ne zaman girecek? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı

BAĞKUR 7200 SON GELİŞMELER

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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