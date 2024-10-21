TORBA YASA 2024 SON DURUM: Torba Yasa çıktı mı, yürürlüğe ne zaman girecek? 3600 ek gösterge, 7200 prim gün sayısı

Torba Yasa ile ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Ekim ayı itibarıyla yeni dönem çalışmalarına başladı. Meclis Genel Kurulu, tatilin ardından birçok kanun teklifi üzerinde görüşmelerine devam ediyor. Ekonomik düzenlemeleri ve kanun değişikliklerini içeren torba yasa, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı gibi önemli düzenlemeleri barındırıyor. Toplamda 86 maddeden oluşan tasarıdan 55 madde, meclis görüşmelerinin ardından kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Torba Yasa'nın maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek ve Meclis'ten geçti mi?