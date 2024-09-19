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TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL 📢 TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, nasıl izlenir, şifresiz mi?

TRT 1 yayın akışı gündemde. UEFA ŞAmpiyonlar Ligi karşılaşmalarına ev sahipliği yapan kanalda, günün önemli mücadeleleri belli oldu. 3 sezon boyunca TRT ve Tabii platformu üzerinden Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ekranlara gelecek. Peki, TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, nasıl izlenir, şifresiz mi? İşte, 19 Eylül TRT 1 yayın akışı!

Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:55
TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL 📢 TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, nasıl izlenir, şifresiz mi?

TRT 1 kanal yayın akışı listesi günün araştırılan konuları arasında. TRT ve Tabii platformları üzerinden yayınlanan şifresiz Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları için yayın akışında hangi maçlar yer alıyor sporseverler tarafından sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında ilk maçlar bu hafta ekranlara yansıyor. Peki, TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, nasıl izlenir, şifresiz mi? İşte, TRT 1 güncel yayın akışı!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL 📢 TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, nasıl izlenir, şifresiz mi?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL)

  • 09.20 - Kasaba Doktoru
  • 12.35 - Lingo Türkiye
  • 14.00 - Seksenler
  • 15.25 - Kara Ağaç Destanı
  • 18.45 - Ana Haber
  • 19.45 - UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları "Feyenoord-Bayer Leverkusen"
  • 22.00 - UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları "Monaco-Barcelona"
TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL 📢 TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, nasıl izlenir, şifresiz mi?

TRT TABİİ GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19:45 Feyenoord - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor)

22:00 Atletico Madrid - RB Leipzig (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Atalanta - Arsenal (TRT Tabii Spor)

22:00 Brest - Sturm Graz (TRT Tabii Spor 2)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL 📢 TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, nasıl izlenir, şifresiz mi?

TRT 1 FREKANS BİLGİSİ

Şampiyonlar Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir. Frekans bilgileri" TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" .

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL 📢 TRT 1 Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, nasıl izlenir, şifresiz mi?
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