Türkiye'nin farklı yerlerinde tarla sincabı veya tarla faresi için kullanılan ifade hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 22 Eylül günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Türkiye'nin farklı yerlerinde tarla sincabı veya tarla faresi için kullanılan ifade hangisidir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 22.09.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 22:43