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Türkiye'nin farklı yerlerinde tarla sincabı veya tarla faresi için kullanılan ifade hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 22 Eylül günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Türkiye'nin farklı yerlerinde tarla sincabı veya tarla faresi için kullanılan ifade hangisidir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 22.09.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 22:43
Türkiye’nin farklı yerlerinde tarla sincabı veya tarla faresi için kullanılan ifade hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki Türkiye'nin farklı yerlerinde tarla sincabı veya tarla faresi için kullanılan ifade hangisidir sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte cevabı...

Türkiye’nin farklı yerlerinde tarla sincabı veya tarla faresi için kullanılan ifade hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

TÜRKİYE'NİN FARKLI YERLERİNDE TARLA SİNCABI VEYA TARLA FARESİ İÇİN KULLANILAN İFADE HANGİSİDİR?

Cevabı: Gelengi

Türkiye’nin farklı yerlerinde tarla sincabı veya tarla faresi için kullanılan ifade hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!
Türkiye’nin farklı yerlerinde tarla sincabı veya tarla faresi için kullanılan ifade hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!
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