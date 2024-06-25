Türkiye'nin kanser haritası açıklandı! Güncel liste şoke etti: "Kanser en çok bu şehirde öldürüyor..."
İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. TÜİK, bazı illerde kanser nedeniyle ölümlerin daha yüksek olduğunu rakamlarla ortaya koydu. İşte kanserin en az ve en fazla görüldüğü iller...
Giriş Tarihi: 25.06.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:01