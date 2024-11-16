TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2024 CUMARTESİ | Türkiye-Galler maçı TV8'de mi? İşte, yayın akışı ve frekans bilgileri

16 KasımTV8 yayın akışı mercek altına alındı. Bu hafta UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri kapsamında Milli Takım maçları ekrana geliyor. Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçına İzlanda ile çıkan ve 4-2 galip ayrılan A Milli Futbol Takımımızın beşinci maçı Galler ile gerçekleşecek. Peki, Türkiye-Galler maçı TV8'de mi? İşte 16 Kasım 2024 TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri