TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2024 CUMARTESİ | Türkiye-Galler maçı TV8’de mi? İşte, yayın akışı ve frekans bilgileri

GALLER KARŞISINDAKİ A MİLLİ TAKIM KADROSU
A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmet Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)