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TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2024 CUMARTESİ | Türkiye-Galler maçı TV8'de mi? İşte, yayın akışı ve frekans bilgileri

16 KasımTV8 yayın akışı mercek altına alındı. Bu hafta UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri kapsamında Milli Takım maçları ekrana geliyor. Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçına İzlanda ile çıkan ve 4-2 galip ayrılan A Milli Futbol Takımımızın beşinci maçı Galler ile gerçekleşecek. Peki, Türkiye-Galler maçı TV8'de mi? İşte 16 Kasım 2024 TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri

Giriş Tarihi: 16.11.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 08:07
TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2024 CUMARTESİ | Türkiye-Galler maçı TV8’de mi? İşte, yayın akışı ve frekans bilgileri

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup mücadelesinde rakibi Galler ile kozlarını paylaşacak. TV8 ekranlarında yayınlanacak karşılaşma için kanalın yayın akışı kontrol ediliyor. İlk maçına beraberlikle başlayan kırmızı beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Galler milli maç TV8'de mi, bugün mü, şifresiz mi?

TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2024 CUMARTESİ | Türkiye-Galler maçı TV8’de mi? İşte, yayın akışı ve frekans bilgileri

TV8 YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2024
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00Türiye'nin Doktorları
09:00 Çöller Kasırgas
10:45 Komançi İstasyonu
12:15 Gazete Magazin
18:45 Maç Başlıyor
20:00Türkiye- Galler / UEFA Uluslar Ligi - Canlı

TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2024 CUMARTESİ | Türkiye-Galler maçı TV8’de mi? İşte, yayın akışı ve frekans bilgileri

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Galler arasındaki mücadele, 16 Kasım Cumartesi günü saat 22:00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2024 CUMARTESİ | Türkiye-Galler maçı TV8’de mi? İşte, yayın akışı ve frekans bilgileri

GALLER KARŞISINDAKİ A MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmet Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI 16 KASIM 2024 CUMARTESİ | Türkiye-Galler maçı TV8’de mi? İşte, yayın akışı ve frekans bilgileri

TV8 CANLI İZLE

Türkiye Galler maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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