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Üç Aylar ne zaman başlıyor, Ramazan ayı hangi tarihte? Diyanet takvimi ile 2025 Üç Aylar başlangıç tarihi

İslam aleminin yakından takip ettiği konular arasında üç aylar başlangıç tarihi merak ediliyor. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar, Receb ayıyla birlikte başlıyor ve ve Ramazan ayıyla son buluyor. Peki, Üç Aylar ne zaman başlıyor, Ramazan ayı hangi tarihte? Diyanet takvimi ile 2025 Üç Aylar başlangıç tarihi

Giriş Tarihi: 14.09.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 09:56
Üç Aylar ne zaman başlıyor, Ramazan ayı hangi tarihte? Diyanet takvimi ile 2025 Üç Aylar başlangıç tarihi

Üç Aylar veya mübarek üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu dönemde islam alemi ibadetlerine yoğunlaşır. Mübarek Ramazan ayını da içerisinde barındıran üç aylar yaklaşırken, hazırlıklara başlanır. Peki, Üç Aylar ne zaman başlıyor, Ramazan ayı hangi tarihte? Diyanet takvimi ile 2025 Üç Aylar başlangıç tarihi

Üç Aylar ne zaman başlıyor, Ramazan ayı hangi tarihte? Diyanet takvimi ile 2025 Üç Aylar başlangıç tarihi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Üç Aylar ne zaman başlıyor, Ramazan ayı hangi tarihte? Diyanet takvimi ile 2025 Üç Aylar başlangıç tarihi

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

Regaib Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Üç Aylar ne zaman başlıyor, Ramazan ayı hangi tarihte? Diyanet takvimi ile 2025 Üç Aylar başlangıç tarihi

ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.

Üç Aylar ne zaman başlıyor, Ramazan ayı hangi tarihte? Diyanet takvimi ile 2025 Üç Aylar başlangıç tarihi

Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.

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