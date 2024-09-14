Üç Aylar veya mübarek üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu dönemde islam alemi ibadetlerine yoğunlaşır. Mübarek Ramazan ayını da içerisinde barındıran üç aylar yaklaşırken, hazırlıklara başlanır. Peki, Üç Aylar ne zaman başlıyor, Ramazan ayı hangi tarihte? Diyanet takvimi ile 2025 Üç Aylar başlangıç tarihi