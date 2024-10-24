UEFA AVRUPA LİGLERİ YAYIN KANALI: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı hangi kanalda, TRT 1'de mi, TRT Spor'da mı?

UEFA Avrupa ligi maçları yayın kanalı araştırılıyor. Galatasaray Elfsborg karşılaşmasının geride kalmasının ardından, gözler sıradaki mücadelelere çevrildi. Avrupa Ligi'nde bugün Fenerbahçe-Manchester United ve Lyon - Beşiktaş mücadeleleri gerçekleşecek. İki karşılaşmanın da yayın saatinin aynı olması sebebiyle, UEFA Avrupa ligi maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran TRT'de hangi maç yayınlanacak merak ediliyor. Peki, UEFA Avrupa ligi maçları hangi kanalda? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı TRT 1'de mi, TRT Spor'da mı?