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UEFA AVRUPA LİGLERİ YAYIN KANALI: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı hangi kanalda, TRT 1'de mi, TRT Spor'da mı?

UEFA Avrupa ligi maçları yayın kanalı araştırılıyor. Galatasaray Elfsborg karşılaşmasının geride kalmasının ardından, gözler sıradaki mücadelelere çevrildi. Avrupa Ligi'nde bugün Fenerbahçe-Manchester United ve Lyon - Beşiktaş mücadeleleri gerçekleşecek. İki karşılaşmanın da yayın saatinin aynı olması sebebiyle, UEFA Avrupa ligi maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran TRT'de hangi maç yayınlanacak merak ediliyor. Peki, UEFA Avrupa ligi maçları hangi kanalda? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı TRT 1'de mi, TRT Spor'da mı?

Giriş Tarihi: 24.10.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 06:09
UEFA AVRUPA LİGLERİ YAYIN KANALI: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçı hangi kanalda, TRT 1’de mi, TRT Spor’da mı?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi temsilcilerimizin mücadeleleri, bu hafta ekrana geliyor. UEFA Avrupa ligi maçlarında temsilcilerimizin mücadelelerini yakından takip eden sporseverler, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı "TRT 1'de mi, TRT Spor'da mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Avrupa ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA AVRUPA LİGLERİ YAYIN KANALI: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçı hangi kanalda, TRT 1’de mi, TRT Spor’da mı?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda yayıncı kuruluşu TRT oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi temsilcilerimizin mücadeleleri şifresiz olarak ekranlara geliyor.

24 Ekim 2024 Perşembe günü hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın maçı olduğundan futbolseverler karşılaşmaların hangi kanalda olduğunu araştırıyor.

UEFA AVRUPA LİGLERİ YAYIN KANALI: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçı hangi kanalda, TRT 1’de mi, TRT Spor’da mı?

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MAÇI TRT 1'DE Mİ, TRT SPOR'DA MI?

Lyon - Beşiktaş mücadelesi TRT Spor ekranlarından izleyiciyle buluşurken Fenerbahçe'nin mücadelesi ise TRT1'de olacak.

UEFA AVRUPA LİGLERİ YAYIN KANALI: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçı hangi kanalda, TRT 1’de mi, TRT Spor’da mı?

24 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05.53 İSTİKLAL MARŞI VE GÜNÜN PROGRAM AKIŞI
  • 09.00 KOD ADI KIRLANGIÇ
  • 10.30 ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE
  • 13.15 GÖNÜL DAĞI
  • 17.40 LİNGO TÜRKİYE
  • 18.55 İDDİALARIN AKSİNE
  • 19.00 ANA HABER
  • 19.45 CELJE – BEŞİKTAŞ – UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇI
  • 22.00 FENERBAHÇE – MANCHESTER UNİTED – UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI
UEFA AVRUPA LİGLERİ YAYIN KANALI: Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçı hangi kanalda, TRT 1’de mi, TRT Spor’da mı?

24 EKİM TRT SPOR YAYIN AKIŞI

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İLK BASKI
  • 08:55 Spor Takvimi
  • 09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ
  • 09:15 İspanya La Liga Özetler
  • 09:45 İSKOÇYA PREMİERSHİP ÖZETLER
  • 10:00 SPOR BÜLTENİ
  • 11:00 SPOR MANŞET
  • 12:30 GÜN ORTASI
  • 13:30 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER
  • 14:00 SPOR STÜDYOSU
  • 15:45 AVRUPADAN FUTBOL
  • 16:00 GÜNDEM FUTBOL
  • 17:30 DÜNYADAN SPOR
  • 18:00 SPOR MERKEZİ
  • 19:00 MAÇ ÖZEL
  • 22:00 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI O. LYON - BEŞİKTAŞ
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